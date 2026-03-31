Uzak Şehir tüm kategorilerde birinci

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 12:07

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de, Cihan'ın geçmişteki aşkı Meryem'in hikâyeye dahil olmasıyla heyecan dozu katlandı. Bu beklenmedik gelişme, Sadakat ve Boran'ı yeniden umutlandırdı.

Cihan ile Meryem'in yıllar sonra yüzleşti. Alya ile Meryem'in ilk karşılaşması nefesleri kesti. Bölüm sonunda Alya, Cihan ile Meryem'i el ele gördü. Zamanın adeta durduğu sahne sanal medyayı salladı.

Sadakat Albora'nın Boran sayesinde hapisten çıktığı Uzak Şehir'de, Fidan'ın Ecmel'den boşanma kararı alması gerilimi artırdı. Cihan-Alya cephesinde yaklaşan Meryem fırtınasının arifesinde fenomen yapım, günü tüm kategorilerde birinci tamamladı.

Tüm Kişiler'de izlenme oranı 13,66, izlenme payı 36,10 olarak kayıtlara geçti. AB'de 10,51 izlenme oranı ve 31,93 izlenme payına ulaşan Uzak Şehir, 20+ABC1'de 12,56 izlenme oranı, 32,99 izlenme payı elde etti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

 

