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“OZSİN” HAYRAN GRUBU ORGANİZE ETTİ



Uluslararası Emmy Ödülleri heyecanı için New York’ta bulunan Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, hayranlarından gelen dev jestle karşılaştı. "OzSin" hayran grubu, ünlü ikiliye destek olmak amacıyla Times Meydanı’ndaki 1560 Broadway panosunda özel bir video yayınlattı. Ekranda ikilinin görüntüleriyle birlikte, "New York’a Hoş Geldiniz - Uzak Şehir’den Sevgilerle" mesajına yer verildi.

İKİ İSİM DE ORADAYDI



Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, New York’u süsleyen Uzak Şehir’e bakarken yaşadıkları heyecan fotoğraf karelerine yansıdı. O anlar ödül töreni öncesi iki isme ve Türkiye içerik üreticilerine moral oldu.

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EMMY ÖNCESİ TUR



Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yapımcı Lale Eren’le birlikte tören için New York’a uçtu. Ozan Akbaba, “Tuk tuk” adı verilen ve ABD’de yaşayan bir Türk tarafından kullanılan bisikletle 5’inci cadde turlarken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendilerine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmayan Akbaba’nın yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sinem Ünsal da New York’a iner inmez hayranların sevgi seli ile karşılandı. Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal, ödül töreni için geldiği ABD’den ilk paylaşımını “Geldim, merak etmeyin.” mesajı eşliğinde yaptı. Ünsal, daha sonra Uzak Şehir ekibiyle birlikte Times Meydanı’nı turladı. Rol arkadaşı Ozan Akbaba ile birlikte hayranlarının kendileri için dev ekrana yansıttığı görselleri izledi. O anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Uzak Şehir yıldızlarının paylaşımları kısa sürede binlerde beğeni ve yorum aldı.

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Ay Yapım imzalı Uzak Şehir’in telenovela kategorisinde büyük ödüle aday olduğu Uluslararası Emmy Ödülleri, bu gece New York’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Uzak Şehir, Emmy heyecanının yaşanacağı o anlarda yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.