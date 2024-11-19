UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM (2. BÖLÜM) İZLEME EKRANI | Uzak Şehir 2. bölümde Sadakat'ten Alya'ya şoke eden teklif... İşte yeni bölüm fragmanı!

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Uzak Şehir son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir 2. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Alboralar'a ait tırın Suriye sınırında saldırıya uğradığı haberi, konakta bomba etkisi yaratırken, bunu fırsat bilen Alya oğlu ile konaktan kaçmaya çalıştı. İzzet ile buluşacağını düşünen Alya, Demir'i karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Sadakat'in final sahnesinde Alya'ya Cihan'la evleneceğini söylemesi ile merak uyandırdı. İşte, Uzak Şehir 2. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

UZAK ŞEHİR 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 2. bölümünde Cihan ve Alya'ya evlilik şoku!

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Alya’nın Cihan’a doğrulttuğu silahın patlamasıyla Cihan yaralanır. Cihan’ın, Alya tarafından vurulmuş olması Sadakat için affı olmayan bir durum olduğu gibi, torunu Cihan Deniz’i annesinden ayırabilmesi adına da önemli bir kozdur. Alya, Boran ile ilgili gerçekleri öğrenir. Bu gerçekle baş edemez ve yine bir kaçma planı yapar. Albora’ların nakliye tırına ateş açılmasıyla konakta bir kaos oluşur ve herkes olay yerine doğru yola çıkar. Konağın boşluğunu fırsat bilen Alya, Cihan Deniz ile kaçar ve karşısında Demir Baybars’ı bulur. Demir’in istediği kendisi değil, Albora’ların veliahtı Cihan Deniz’dir. Alya, oğlunu kurtarabilecek ve kaçmayı başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Alya deliye döndü!

Bir tarafta oğlunu almadan gitmek istemeyen Alya, bir tarafta kararından vazgeçmeyen Cihan. Ortada kalan bir çocuk...

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!