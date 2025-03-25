Uzak Şehir reytinglerde geleneği bozmadı... Öğrendikleri karşısında yıkıldı!

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CİHAN, ALYA'YA GERÇEKLERİ ANLATTI...

Alya'nın Cihan'ın odasına gizlice girmesi onu sinirlendirse de Alya suçunu kabul edip özür dileyince Cihan yumuşadı. Merak ettiği her şeyi öğrenmek isteyen Alya'ya, babasını Süleyman Baybars'ın vurdurduğunu, Boran'ın intikam için Süleyman'ı öldürdüğünü ve bu yüzden yurt dışına gitmek zorunda kaldığını anlattı. Ardından Meryem'i babasının kaçırdığını ve kan davasını bitirmek için Şeyda ile evlenmek zorunda kaldığını söyledi.

"ALBORA'YI YIKACAKLAR!"

Cihan'ın, Şahin'e hakkı olan toprağı vermesiyle aralarındaki buzlar erimeye başlasa da Şahin, ona karşı savaşacağını açıkça dile getirdi. Bunu öğrenen Sadakat, "Toprak bölünmez!" diyerek konağı ayağa kaldırırken "Albora'yı yıkacaklar..." sözleriyle fenalaştı. Şahin'in Cihan'ın karşısında nasıl duracağı ise büyük merak konusu oldu.

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ALYA ÖĞRENDİKLERİ KARŞISINDA YIKILDI...

Uğur, Cihan'ın hastaneyi satın alıp onu işten kovmasının ardından intikam almak için Alya'ya Boran'ın babasının Ecmel olduğunu söyledi. Alya duyduklarına inanamayarak konağa gidip Sadakat'e gerçeği sordu. Sadakat'in bunu doğrulamasıyla büyük bir öfke ve korku yaşayan Alya, oğlunu alıp apar topar konaktan ayrıldı. Yolda küçük bir kaza geçirince yanlarına gelen Cihan'a sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Cihan ise "Ben varım..." diyerek Alya'yı teselli etti.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

'Uzak Şehir', reytinglerde zirvedeki yerini koruyarak Total izleyici grubunda 15,70 reyting 39,32 izlenme payı, AB Kategorisinde 10,65 reyting 30,14 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 14,04 reyting ve yüzde 34,27 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

GÜÇLÜ KADRO

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AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de!