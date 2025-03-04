'Uzak Åžehir' reytinglerde coÅŸtu

Haberin DevamÄ±

DÄ°ZÄ°DEKÄ° ÅžARKILAR YÃœREKLERE DOKUNDU

Uzak Åžehir ÅŸarkÄ±larÄ±yla da izleyiciyi etkilerken en can alÄ±cÄ± sahnelerde SÄ±la GenÃ§oÄŸlu'nun â€˜Yoruldumâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ± yÃ¼reklere iÅŸledi. DedublÃ¼manâ€™Ä±n 'Belki' ÅŸarkÄ±sÄ± ise Alyaâ€™nÄ±n Mine ile Cihanâ€™Ä±n iliÅŸkisinin olduÄŸunu fark ettiÄŸi anlarda ekrana geldi.

Â

ÅžAHÄ°Nâ€™Ä°N BAÅžI BELADA!

Heyecan dolu dizide Kaya ve Zerrin, evlenmek Ã¼zere yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± sÄ±rada yakalandÄ±lar. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± silahlar Ã§ekilirken Åžahin Kayaâ€™yÄ± silahÄ±nÄ± atmasÄ± iÃ§in ikna etti ve Mahmutâ€™un adamlarÄ± Zerrinâ€™i Kayaâ€™nÄ±n yanÄ±ndan aldÄ±. Alya duruma engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Sedat Alyaâ€™nÄ±n kafasÄ±na silah dayadÄ±. Cihan Alyaâ€™yÄ± Sedatâ€™Ä±n elinden kurtarÄ±rken Mahmutâ€™un vurulmasÄ±, Åžahinâ€™i Ã§Ä±kmaz bir duruma sÃ¼rÃ¼kledi.

Haberin DevamÄ±

DEMÄ°Râ€™Ä°N EVLÄ°LÄ°K ÅžARTI!

Demir, yaÅŸananlarÄ± kendi lehine Ã§evirmeyi baÅŸardÄ± ve Zerrin'i korumak iÃ§in adamlarÄ±nÄ± konaÄŸÄ±n kapÄ±sÄ±na yerleÅŸtirdi. Demir, Zerrinâ€™e Åžahinâ€™i koruyabileceÄŸini sÃ¶yleyip, vurulma anÄ±na ait Ã§ektiÄŸi video kaydÄ±nÄ± izletti. Videoyu polise teslim etmek iÃ§in ise "KarÄ±m olmanÄ± istiyorum!" ÅŸartÄ±nÄ± sundu.

Â

ALYA, CÄ°HANâ€™DAN BOÅžANMAK Ä°STEDÄ°.

Alya, Cihan ve Mine'yi aynÄ± yere Ã§aÄŸÄ±rarak bir araya getirdi ve masaya, anlaÅŸmalÄ± boÅŸanma protokolÃ¼nÃ¼ koyarak Cihanâ€™a uzatÄ±p, okuyup, imzalamasÄ±nÄ± istedi. Cihan, kayÄ±tsÄ±z bir ÅŸekilde "Okumama gerek yok." diyerek hÄ±zlÄ±ca imzasÄ±nÄ± attÄ±. Alya, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k ve derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸsa da, her ÅŸeye raÄŸmen geri adÄ±m atmadÄ±. Mine ise alttan altta gÃ¼lÃ¼mseyerek, olaylarÄ± soÄŸukkanlÄ± bir ÅŸekilde izledi.

Â

Haberin DevamÄ±

TÃœM KATEGORÄ°LERDE BÄ°RÄ°NCÄ°

Her bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyicileri ekran baÅŸÄ±na kitleyen â€˜Uzak Åžehirâ€™, reytinglerdeki liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rerek totalzleyici grubunda 16,02 reyting 38,58 izlenme payÄ±, AB kategorisinde 12,12 reyting 30,52 izlenme payÄ±, 20+ABC1â€™de ise 15,92 reyting ve yÃ¼zde 35,38 izlenme payÄ± alarak tÃ¼m kategorilerde birinci oldu.Â Sosyal medyada ise adeta Uzak Åžehir fÄ±rtÄ±nasÄ± koptu. X platformunda 90 bine yakÄ±n tweet atÄ±larak dizinin her sahnesi Ã§ok konuÅŸulurken, final ise izleyenleri paniÄŸe boÄŸdu.

Â

GÃœÃ‡LÃœ KADRO

GÃ¼lizar Irmakâ€™Ä±n senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ±, Ahmet KatÄ±ksÄ±zâ€™Ä±n yÃ¶netmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± â€˜Uzak Åžehirâ€™in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ãœnsal, Gonca Cilasun, MÃ¼fit Kayacan, Alper Ã‡ankaya, Ferit Kaya, Atakan Ã–zkaya, Sahra ÅžaÅŸ, Mine KÄ±lÄ±Ã§, Dilin DÃ¶ÄŸer, Nazmi KÄ±rÄ±k, Ä°lkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip MÃ¼jdeci, Yunus Eski, Burak Åžafak, BarÄ±ÅŸ YalÃ§Ä±n, Yaren GÃ¼ldiken, Kuzey Gezer yer alÄ±yor.