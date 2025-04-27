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Uzak Şehir öğrencilere ilham, köy halkına umut oldu

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#Uzak Şehir#Narlı Köyü#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 12:15

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir dizisinde Alboralar'ın konağına ev sahipliği yapan Narlı Köyü, bu kez eğitime verilen anlamlı bir destekle gündeme geldi. Dizinin yapımcısı AyNA Yapım, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı Köyü'nde bulunan ve yaklaşık 180 öğrencisiyle eğitim hayatını sürdüren Narlı İlköğretim Okulu'na modern donanımlara sahip yeni bir fen laboratuvarı yaptırdı.

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DAHA DONANIMLI EĞİTİM İÇİN...

Fenomen dizi Uzak Şehir'in yapımcısı AyNA Yapım, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı Köyü'nde bulunan ve yaklaşık 180 öğrencisiyle eğitim hayatını sürdüren Narlı İlköğretim Okulu'na modern donanımlara sahip yeni bir fen laboratuvarı yaptırdı.

Laboratuvarın deney tüplerinden, akıllı tahtasına kadar gerekli tüm malzemelerini sıfırdan temin eden AyNA Yapım, öğrencilerin burada daha teknolojik ve etkileşimli bir öğrenim ortamına kavuşmasını sağladı.

Uzak Şehir öğrencilere ilham, köy halkına umut oldu

Hayata geçirilen proje, yalnızca bir fen laboratuvarı kazandırmakla kalmadı aynı zamanda öğrencilere ilham, köy halkına da umut verdi.

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OYUNCULARIN 23 NİSAN COŞKUSU

Reyting rekortmeni dizi 'Uzak Şehir'in oyuncuları Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Alper Çankaya, Mine Kılıç, İlkay Kayku, Sinan Demirel, Burak Şafak ve Barış Yalçın düzenlenen törene katılarak öğrencilerle ve köy halkıyla birlikte çocuk bayramını kutladı.

Uzak Şehir öğrencilere ilham, köy halkına umut oldu


AyNA Yapım'ın Midyat Narlı İlköğretim Okulu'na kazandırdığı fen laboratuvarının açılışı da projeye gönülden destek veren oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler ve Midyat halkıyla beraber okulun bahçesinde halay çeken oyuncular, bu samimi ve coşkulu anların Narlı Köyü'nde uzun süre hafızalarda kalacak bir hatıraya dönüşmesini sağladı.

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de...

Uzak Şehir öğrencilere ilham, köy halkına umut oldu

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#Uzak Şehir#Narlı Köyü#Kanal D

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