'Uzak Şehir' Midyat'ı turizm cennetine dönüştürdü

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Projenin Midyat’a olan katkısını vurgulayan Başkan Şahin, ilçenin bu sayede âdeta bir turizm cennetine dönüştüğünü dile getirdi. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat’ın tanıtımına büyük katkı sağlayan Uzak Şehir’in dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba’ya teşekkür plaketi verdi.

“ŞEHRE TURİST AKINI VAR”



“Uzak Şehir, Midyat’ın tanıtımına büyük katkı sağladı ve Mardinlilerden tam not aldı” diyen Şahin, şunları anlattı; “Midyat, dinler ve diller şehri olarak bilinir. Sokakları, tarihi yapıları ve binlerce yıllık dokusuyla benzersiz bir yer. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte sadece İstanbul ve Ankara’dan değil, yurt dışından da yoğun ilgi görüyoruz. Şehre turist akını var. Biz de yerel yönetim olarak tüm imkânımızı bu akını karşılamak için seferber ettik.”

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ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE DE SEVİLİYOR



Milliyet gazetesinden Eren Aka’ya konuşan Başkan Şahin, yapımın yalnızca Türkiye’de değil, Orta Doğu ülkelerinde de geniş bir izleyici kitlesine ulaştığına işaret etti ve “Bu diziler sadece birer eğlence aracı değil, aynı zamanda şehirlerimizin tanıtımı için eşsiz birer fırsat” diye konuştu. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.