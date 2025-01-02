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'Uzak Şehir' Midyat'ı turizm cennetine dönüştürdü

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#Uzak Şehir#Midyat#Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin
Uzak Şehir Midyatı turizm cennetine dönüştürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 15:44

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran “Uzak Şehir” dizisiyle ilgili konuştu.

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Projenin Midyat’a olan katkısını vurgulayan Başkan Şahin, ilçenin bu sayede âdeta bir turizm cennetine dönüştüğünü dile getirdi. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat’ın tanıtımına büyük katkı sağlayan Uzak Şehir’in dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba’ya teşekkür plaketi verdi.

Uzak Şehir Midyatı turizm cennetine dönüştürdü

“ŞEHRE TURİST AKINI VAR”

“Uzak Şehir, Midyat’ın tanıtımına büyük katkı sağladı ve Mardinlilerden tam not aldı” diyen Şahin, şunları anlattı; “Midyat, dinler ve diller şehri olarak bilinir. Sokakları, tarihi yapıları ve binlerce yıllık dokusuyla benzersiz bir yer. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte sadece İstanbul ve Ankara’dan değil, yurt dışından da yoğun ilgi görüyoruz. Şehre turist akını var. Biz de yerel yönetim olarak tüm imkânımızı bu akını karşılamak için seferber ettik.”

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Uzak Şehir Midyatı turizm cennetine dönüştürdü

ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE DE SEVİLİYOR

Milliyet gazetesinden Eren Aka’ya konuşan Başkan Şahin, yapımın yalnızca Türkiye’de değil, Orta Doğu ülkelerinde de geniş bir izleyici kitlesine ulaştığına işaret etti ve “Bu diziler sadece birer eğlence aracı değil, aynı zamanda şehirlerimizin tanıtımı için eşsiz birer fırsat” diye konuştu. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

 

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#Uzak Şehir#Midyat#Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin

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