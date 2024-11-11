Uzak Şehir kalplere dokunacak.. Albora Ailesi'nin hikayesi başlıyor!

Haberin Devamı

AyNa Yapım imzalı, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu dizinin karakterleri şöyle;

CİHAN ALBORA / OZAN AKBABA





Mardin sınırında geniş topraklara sahip Albora Ailesi’nin reisidir. Azem ve Sadakat Albora’nın oğludur. Baba Azem’den sonra ailenin başına geçmesi beklenen abisi Boran, İstanbul’da yaşam kurmaya karar verince bu görev Cihan’a devredilir. Cihan’ın aklı duygularının önüne geçen, soğukkanlı, öngörüsü ve muhakeme yeteneği yüksek, mücadeleci bir yapısı var.

ALYA ALBORA / SİNEM ÜNSAL





Haberin Devamı

Boran Albora’nın dul eşi, Cihan Deniz’in annesidir. Boran Albora ile Kanada’da tanışıp evlenen Alya, evliliğinin 7. yılında Boran’ı bir kazada kaybedince hayatı alt üst olur. Sağduyu sahibi, dirençli, kararlarında ısrarcı, özgürlüğüne düşkün bir karakter olan Alya, kocasının vasiyetini yerine getirmek için oğluyla Albora topraklarına gelince kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

SADAKAT ALBORA / GONCA CİLASUN





Azem Albora’nın karısı, Boran, Cihan, Nare ve Kaya’nın annesidir. Sadakat, olduğu konuma tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş bir kadındır. Geleneklerine sıkı sıkı bağlıdır, değişen dünyanın kurallarını yok saymaktadır. Ona göre bulunduğu topraklarda kendi örf ve adetlerinin dışına çıkanların yaşama şansları yoktur. O yüzden de kurallarında katıdır ve uygulanması gerektiğinde fazlasıyla acımasızdır.

ECMEL ALBORA / MÜFİT KAYACAN





Haberin Devamı

Azem’in kardeşi, Fidan’ın kocası, Şahin ve Zerrin’in babasıdır. Abisi Azem’in liderlik vasfı, bilge kişiliği Albora ailesinde saygı ve sevgi görmesi ruhunda büyük fırtınalar koparmıştır. Hırslı bir adamdır, gücü ve iktidarı sever. Zayıfın değil güçlünün yanındadır. Onun için amaca giden her yol mubahtır. Hapse girmesinden dolayı Sadakat ve Cihan’ı sorumlu tutmaktadır. O yüzden aileyle arasında büyük bir husumet vardır.

ŞAHİN ALBORA / ALPER ÇANKAYA

Ecmel ve Fidan Albora’nın oğludur, Zerrin de kız kardeşidir. Boran, Cihan ve Kaya ile birlikte büyümüştür ve onları kardeşinden ayrı tutmaz. Babasının hapse girmesiyle iki ailenin arası açılır. Şahin, kendi ailesiyle de büyük çatışmalar yaşarken iki aile arasında kalması kalbinde büyük yaralar açar.

Haberin Devamı

DEMİR BAYBARS / FERİT KAYA

Albora Ailesi’nin en büyük düşmanı, Nadim Baybars’ın oğlu, sert ve hırçın bir mizaca sahip bir adamdır. Günü gününe benzemez ve aklıyla hareket etmesini bilmez. Nadim oğluna ne kadar sorumluluk vermeye çalışsa da elinde patlar. Cihan’a karşı ise geçmişten gelen bir nefreti vardır, bu nefret onun için takıntı haline gelmiştir.

NARE ALBORA BULUT / SAHRA ŞAŞ





Azem ve Sadakat’in kızı, Boran, Cihan ve Kaya’nın kız kardeşidir. Duygusal yapısını korumaya çalışırken yediği darbelerden dolayı etrafında bir koza örüp kendini koruma altına almıştır. Nare, İstanbul’da okurken tanıştığı Özkan Bulut ile evlenmiş ancak ne yaparsa yapsın nereye kaçarsa kaçsın, kaderiymiş gibi mutluluğu bir türlü bulamamıştır.

Haberin Devamı

ZERRİN ALBORA / DİLİN DÖĞER





Ecmel ve Fidan’ın kızı, Şahin’in kız kardeşidir. Şahin gibi o da iki aile arasındaki çatışmanın ortasında kalmıştır. Bu arada kalmışlık onu çok hırçınlaştırır ve olmadık kararlarla almasına sebep olur.

KAYA ALBORA / ATAKAN ÖZKAYA





Azem ve Sadakat’in en küçük çocukları, Boran, Cihan ve Nare’nin kardeşidir. Babasının ölümünü genç yaşta ergenlikte karşılayan Kaya, ailenin en hırçın, en deli dolu bireyidir. Kaya, sevdikleri için dağları devirecek ama nefret ettiklerinin de Azrail’i olacak karakterde bir adamdır.

Haberin Devamı

FİDAN ALBORA / İLKAY KAYKU





Ecmel Albora’nın eşi, Şahin ve Zerrin’in annesidir. Yörenin varlıklı bir ailesinden gelmektedir. Ecmel’in hapse girmesinden o da Sadakat ve Cihan’ı sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden oğlu Şahin’in Cihan’ın yanında olmasından hiç memnun değildir.

NADİM BAYBARS / NAZMİ KIRIK





Baybarslar ailesinin başı, Demir Baybars’ın babasıdır. Baybarslar yörede kaçakçılık yapan bir ailedir. Alboralar ile aralarında yıllardır süre gelen bir kan davası vardır. Oğlu Nadim’e aile içinde sorumluluk verse de hiçbir zaman ona güveni tam olmamıştır.

GÜÇLÜ DİZİYE GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi’den itibaren her pazartesi Kanal D’de ekrana gelecek.