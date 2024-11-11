'Uzak Şehir' izleyici ile buluştu... Sosyal medya onları konuştu

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Dizinin ilk bölümünde;

Kanada'da yaşayan Alya, trafik kazası sonucu kaybettiği eşi Boran Albora'yı vasiyeti üzerine Mardin'e getirdi...

Albora Ailesi'nden hiç kimsenin cenazeyi karşılamaya gelmemiş olması Alya'yı kızdırdı. Bir süre bekledikten sonra Cihan Albora'yı arayan Alya, 'Müsait değilim' yanıtıyla şaşkına döndü.

Alya'nın ne yapacağını bilmez bir şekilde Albora Ailesi'nden haber beklediği anlarda; Cihan kardeşinin katilini azmettiren kişi olduğunu düşündüğü Demir'i konuşturmaya çalışıyordu...

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Abimi öldüren arabayı sen mi ayarladın?

"Keşke Boran'ı öldüren kişi ben olsaydım" diyen Demir, kazayla alakasının olmadığını anlattı.

Boran Albora'nın cenazesini taşıyan konvoy, jandarma tarafından durduruldu. Tabutun da kontrol edileceğini öğrenen Alya, olaya müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Konvoyun durdurulduğunu öğrenen Cihan, kardeşleriyle birlikte cenazenin olduğu yere gitti. Yengesi ile karşılaşması pek de istediği gibi gitmeyen Cihan, yeğenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Cenazenin yarın toprağa verileceğini söyleyen Cihan, Alya ve yeğenini konağa götürdü.

Yıllar sonra ilk kez torununu karşısında gören Sadakat Albora, oğluna olan özlemini onunla gidermeye çalıştı.

Torununu merhametle kucaklayan Sadakat, gelinine ise son derece mesafeliydi...

O arabayı sen kullanıyordun değil mi?

Tabutu avluya getirilen Boran'a ilk veda eden annesi Sadakat oldu.

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Alboralar sözüm size oğlumu her kim öldürdüyse bulunacak, cezası kesilecek!

Yaşananların ardından konakta kalamayacağının farkına var Alya, oğlunu da alıp otele giderken Cihan'a yakalandı.

Geleeneklerinden bahseden Cihan, Alya'yı kesin bir dille uyardı:

Alboralar'ı küçük düşürmene izin vermem!

Sadakat Albora, oğlunun başına gelenlerde gelini Alya'nın da parmağı olabileceğini söyledi. Sadakat'in sözlerine itiraz Nare, Cihan ve Kaya'dan geldi...

Abisinin acısıyla sarsılan Kaya, çocukluğundan beri aşık olduğu Zerrin'e sığınmak istedi. Ancak iki ailenin çatışmasının ortasında kalan Zerrin, 'Ben seninle olamam' diyerek onu reddetti.

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Albora Ailesi ile ilgili araştırma yapan İzzet, Cihan'ın denetimli serbestlikle dışarıda olduğunu öğrendi. İzzet'in ilk haber verdiği kişi Alya oldu.

Oğlunu da alıp Kanada'ya gitme planları yapan Alya, bu kez Cihan ile konuştu.

Kanada'ya cenazeyi almaya gelmedin, havalimanına karşılamaya da gelmedin... Çünkü sen Albora topraklarından çıkış yasağı olan pis bir kaçakçısın

İkilinin konuşması Sadakat'in gelişiyle bölündü.

Gelinine Boran'ın geçmişiyle ilgili sorular soran Sadakat, yaşananların kaza değil kumpas olduğunu söyledi.

İstediğin yere git. Eğer oğlumun ölümünde parmağın varsa iki elim yakanda ama torunum burada kalacak!

Alya'nın kendisini köşeye sıkıştıranlara söyleyecek bir çift sözü vardı:

İsterseniz beni çekip vurun, korkmuyorum... Oğlumu da alıp buradan gitmeme engel olamayacaksınız

Cenaze için cezaevinden izinli çıkan Ecmel, hırsını oğlu Şahin'den çıkardı.

Boran'ın cenazesinde Alya, güçlükle ayakta dururken Ecmel'in gelişiyle ortalık bir anda karıştı. İntikam yeminleri eden Ecmel, Cihan'a yüklendi:

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Abimin ilk göz ağrısı Boran'ım nasıl kıydılar sana... Cihan koruyamadın Boran'ı!

Alya'nın bir anlık yalnızlığından faydalanan Demir, ona Boran ve Cihan'ın hayatını kaydırdığını anlattı. Alya'yı Demir'den kurtarmak Cihan'a düştü.

Kanada'ya dönme kararını yineleyen Alya, bir kez daha kayınvalidesinden ret cevabı aldı:

Aynı hatayı bir daha yapmam. Torunum burada bizimle kalacak

Cihan'dan annesini ikna etmesini isteyen Alya'nın bu yardım isteği de karşılıksız kaldı:

Boran'ın oğluna benim adımı vermesinin bir sebebi var. O Boran'ın mirası, burada kalacak...

Dizinin final sahnesinde;

Boran için okutulacak mevlidi fırsat bilen Alya, oğlunu da alıp konaktan çıkmak üzereyken Cihan durumu fark etti.

Yanına Şahin ve Kaya'yı alarak Alya'nın bindiği otomobili takip eden Cihan, yeğenini araçtan indirip eve gönderdi.



Oğlunu kaybedeceğini düşünen Alya, çantasından çıkardığı silahla Cihan'ı vurdu.

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SOSYAL MEDYA 'UZAK ŞEHİR'İ KONUŞTU

* Sahneleri aşırı seyir zevki veriyor uyumlu olmuşlar Sinem Ünsalı böyle bir hikayede farklı izlemek mutlu etti bu sefer oldu şükür #UzakŞehir

* Ben bunları sahiplendim gitti valla #AlCih #UzakŞehir

* 'Oğlumu size bırakmam, ölümü çiğnersiniz!' #SinemÜnsal döktürüyor 👏🏻 #uzakşehir

* O kadar harika ilerliyor ki ekrana kilitledi beni. Gerek oyuncular, gerek dizi müzikleri, gerek uyarlamaya olan benzerlik heyecanı kat kat arttırıyor. Reytingi bol olsun #UzakŞehir

* Ozan Akbaba 10 sezon dizi çekse izlerim ben #UzakŞehir

* Bu masa da varım. Şu zamana kadar inanılmaz güzel geçti sahneler.

KİM KİMDİR?

Mardin sınırında geniş topraklara sahip Albora Ailesi’nin reisi. Duygularını aklın önüne koymayan, soğukkanlı, öngörüsü ve muhakeme yeteneği yüksek, mücadeleci bir adam.

Boran Albora’nın dul eşi. Cihan Deniz’in annesi. Batı değerleriyle yaşam süren bir kadın. Sağduyu sahibi, dirençli, kararlarında ısrarcı, özgürlüğüne düşkün.

Azem Albora’nın karısı. Boran, Cihan, Nare ve Kaya’nın annesi. Geleneklerine sıkı sıkı bağlı. Değişen dünyanın kurallarını yok sayıyor. Ona göre; bulunduğu topraklarda kendi örf ve adetlerinin dışına çıkılırsa, yaşama şansları yok, kurda kuzu olunur. O yüzden kurallarında katı ve uygulama konusunda gerektiğinde fazlasıyla acımasız.

Alya ve Boran’ın oğlu. Çok sevdiği babasının kaybıyla doğup büyüdüğü yerden geldiği Mardin toprakları, onun için teselli kaynağı olmasıyla birlikte sanki masallar diyarı. Ayrıca geniş aile içinde kendini güvende hissettiği bir kale gibi konak. İdolü de Cihan Albora.

Azem’in kardeşi. Fidan’ın kocası. Şahin ve Zerrin’in babası. Hırslı bir adam. Güç ve iktidarı seviyor. Zayıfın değil, güçlünün yanında olmak, amaca giden her yol mübah düsturunda.

Ecmel Albora ve Fidan Albora’nın oğlu. Cihan, Kaya ve Nare’nin amcaoğlu. Şahin, amca çocukları ile birlikte büyümüş. Boran’ı, Cihan’ı, Kaya’yı kardeşinden ayrı bilmiyor. Ama Nare’ye aşık... Hep aşıktı, o evlense bile hala aşık... Kendi ailesi ile amcasının ailesi arasında yaşadığı ikilem onu hep zorluyor.

Albora Ailesi’nin en büyük düşmanı, Nadim Baybars’ın oğlu, sert ve hırçın bir mizaca sahip bir adam. Günü gününe benzemez ve aklıyla hareket etmesini bilmez. Cihan’a karşı ise geçmişten gelen bir nefreti var, bu nefret onun için takıntı haline gelmiş.

Azem ve Sadakat’in kızı. Boran, Kaya ve Cihan’ın kız kardeşi. Albora’nın sert rüzgarında savrulan bir yaprak sanki Nare. Duygusal yapısını korumaya çalışırken yediği darbelerden koza örmüş kendine. Korunmaya çabalıyor.

Azem ve Sadakat’in en küçük çocukları, Boran, Cihan ve Nare’nin kardeşidir. Babasının ölümünü ergenlikte karşılayan Kaya, ailenin en hırçın, en deli dolu bireyidir. Kaya, sevdikleri için dağları devirecek ama nefret ettiklerinin de azraili olacak karakterde bir adamdır.

Ecmel ve Fidan’ın kızı, Şahin’in kız kardeşidir. Şahin gibi iki aile arasındaki çatışmanın ortasında kalmıştır. Bu arada kalmışlık onu çok hırçınlaştırır ve olmadık kararlar almasına sebep olur.

Baybarslar ailesinin başı, Demir Baybars’ın babasıdır. Baybarslar yörede kaçakçılık yapan bir ailedir. Alboralar’la aralarında yıllardır süre gelen bir kan davası vardır. Oğlu Nadim’e aile içinde sorumluluk verse de hiçbir zaman ona güveni tam olmamıştır.

Ecmel Albora’nın eşi, Şahin ve Zerrin’in annesidir. Yörenin varlıklı bir ailesinden gelmektedir. Ecmel’in hapse girmesinden o da Sadakat ve Cihan’ı sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden Şahin’in Cihan’ların yanında olmasından hiç memnun değildir.