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UZAK ŞEHİR İLK BÖLÜM (1. BÖLÜM) İZLEME EKRANI | Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir 1. bölüm ekranlara damga vurdu: Oğlunu kaybetmekten korkan Alya Cihan'ı vurdu... İşte yeni bölüm fragmanı!

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UZAK ŞEHİR İLK BÖLÜM (1. BÖLÜM) İZLEME EKRANI | Kanal Dnin yeni dizisi Uzak Şehir 1. bölüm ekranlara damga vurdu: Oğlunu kaybetmekten korkan Alya Cihanı vurdu... İşte yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 02:51

Uzak Şehir 1. bölüm izleme ekranı Kanal D ile erişime açıldı. Oyuncu kadrosunda, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. Kanada’da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya’nın kocası Boran’ın ani ölümüyle hayatının altüst olmadını konu alan Uzak Şehir ilk bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. Töre ve gelenekler yüzünden oğlunu kaybetmekle karşı karşıya kalan Alya’nın final sahnesinde çantasından çıkardığı silahla Cihan'ı vurması ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Uzak Şehir ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve 2. yeni bölüm fragmanı.

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Uzak Şehir ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir 1. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde, Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin’e getiren Alya'nın Albora ailesinin acımasız yüzüyle karştığı ilk bölümde, oğluyla kaçmak için yaptığı hamle heyecan dolu anlara neden oldu. İşte, Uzak Şehir 1. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

UZAK ŞEHİR İLK BÖLÜM YAYINLANDI

Uzak Şehir 1. bölüm full HD Kanal D'nin internet adresinden yayınlandı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden ilk bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.


Kanada’da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya’nın hayatı, kocası Boran’ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin’e getirmesi, Alya’yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran’a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada’ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

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UZAK ŞEHİR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Eğer oğluma bir şey olursa bu konaktan sağ çıkamazsın!"

Sadakat, Alya'ya attığı okkalı tokadın ardından ettiği tehditlerle Alya'nın gözünü korkutabilecek mi?

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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