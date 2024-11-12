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Uzak Şehir ilk bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir 1. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde, Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin’e getiren Alya'nın Albora ailesinin acımasız yüzüyle karştığı ilk bölümde, oğluyla kaçmak için yaptığı hamle heyecan dolu anlara neden oldu. İşte, Uzak Şehir 1. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

UZAK ŞEHİR İLK BÖLÜM YAYINLANDI

Uzak Şehir 1. bölüm full HD Kanal D'nin internet adresinden yayınlandı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden ilk bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.





Kanada’da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya’nın hayatı, kocası Boran’ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin’e getirmesi, Alya’yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran’a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada’ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

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UZAK ŞEHİR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Eğer oğluma bir şey olursa bu konaktan sağ çıkamazsın!"

Sadakat, Alya'ya attığı okkalı tokadın ardından ettiği tehditlerle Alya'nın gözünü korkutabilecek mi?

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!