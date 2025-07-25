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'Uzak Şehir' hasreti bitiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 10:58

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, güçlü kadrosu ve hikayesiyle geçen sezona damgasını vurdu. İzleyicinin sabırsızlıkla beklediği AyNa Yapım imzalı dizi, hasrete son veriyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin tekrar bölümleri 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de ekrana gelecek. Fenomen dizi, Kanada’dan Mardin’e uzanan hikayeyi özleyenleri ekran başına davet ediyor.

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“ÇOK ÖZLEDİK”

Çekimlerine Mardin Midyat’ın ev sahipliği yaptığı, iddialı oyuncu kadrosu, güçlü hikayesi ve tarih kokan atmosferiyle pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir, hafızalardan silinmeyecek bölümleriyle yeniden ekranda olacak.

Uzak Şehir hasreti bitiyor

Tekrar bölümleri 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yayınlanacak dizinin hayranları haberi coşkuyla karşıladı. Sosyal medyada “Uzak Şehir'i çok özledik”, "Çok güzel haber” yorumları yapıldı.

Uzak Şehir hasreti bitiyor

YILDIZ KADRO

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Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

Uzak Şehir hasreti bitiyor

Uzak Şehir 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de ekrana gelecek.

Uzak Şehir hasreti bitiyor

 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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