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Uzak Şehir, gündem olmaya devam ediyor! Aşk dolu reyhani şov...

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#Uzak Şehir#Kanal D#Mardin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 12:11

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, gündem olmaya devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin son bölümüne Deniz Cihan’ın sünnet düğünü renk kattı. Alya ile Cihan’ın Mardin’in yöresel oyunlarından ‘Reyhani’deki neşeli halleri izleyiciler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Dizinin güzel oyuncuları Alya ile Nare’nin şıklığı ise bölüme damga vurdu.

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AŞK DOLU REYHANİ ŞOV

Son bölümüyle reytinglerin tozunu attıran Uzak Şehir’de Cihan ile Alya’nın Deniz Cihan’ın sünnet düğününde yaptığı reyhani şov izleyicileri mest etti.

Uzak Şehir, gündem olmaya devam ediyor Aşk dolu reyhani şov...

Cihan ile Alya’nın duygusal yakınlaşması seyirciyi çok sevindirdi. Düğün telaşının ardından Cihan’a teşekkür eden Alya’nın Cihan’ın elini ilk kez tutmasıyla aşkı hisseden izleyici, ikiliyi yorum yağmuruna tuttu.

MARDİN’İN GELENEKSEL OYUNU

AyNa Yapım imzalı çekimleri Midyat’ta devam eden dizi, Mardin geleneklerine de vurgu yapıyor. Yüzlerce yıllık tarihiyle kültürel zenginliği adeta yaşayan bir mozaik olan Mardin, sadece taş evleri ve dar sokaklarıyla değil, müziği, dansı ve halk oyunlarıyla da büyülemeye devam ediyor.

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Uzak Şehir, gündem olmaya devam ediyor Aşk dolu reyhani şov...

Bu eşsiz şehirden doğan Reyhani oyunu ise hem mistik havası hem de manevi anlamlarıyla öne çıkan bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

Uzak Şehir, gündem olmaya devam ediyor Aşk dolu reyhani şov...

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#Uzak Şehir#Kanal D#Mardin

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