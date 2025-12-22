Uzak Şehir gönülleri fethetti

Haberin Devamı

“BEDENİMİZ DE YUVAMIZ”

Dizide hekim olan Alya, kadınlara, “Bizim bedenimiz de yuvamız. Bedenimizi de koruyacağız” diye seslendi. “Bir ağrı hissederseniz, bir kitle elinize gelirse ya da vücudunuzda bir değişiklik fark ederseniz mutlaka doktora başvurun. Kanserde erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor” sözleriyle izleyicilerde farkındalık yaratıldı.



