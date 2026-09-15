Uzak Şehir geri döndü... 64. bölümde neler oldu? Cihan artık bambaşka biri... 'Düğün dündü, geç kaldın!'

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Dizinin yeni bölümünde;

Ardında silah seslerinin yankılandığı bir köy meydanı, enkaza dönen Cihan ve yarım kalan hayallerini bırakan Alya; oğlu ile kendisine Budapeşte'de yeni bir hayat kurdu.

Her şeyin kabusa döndüğü o günün üzerinden aylar geçti...

Alya 'Kanlı Düğün'ü izlemeye gitti. Oyunun sonunda Cihan'ın sesini duyunca şoke oldu. Bütün gece hayal gördüğünü düşünen Alya, Deniz'i okula bırakıp çıktığında Cihan'ı karşısında buldu.

İkilinin yüzleşmesi, düğün günü ve sonrasında yaşananları gözler önüne serdi.

3 ay önce...

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Boran yüzünden evlenmek üzereyken düğünü terk eden Alya, 1 gün sonra geri döndü.

Alya önce düğün meydanına ardından da Albora Konağı'na gitti. Nikah masasına oturmak üzereyken, bir başına bıraktığı Cihan, sevdiği kadını buz gibi karşıladı:

Geç kaldın, düğün dündü!

Şahin'in cenazesinde ortalık bir anda karıştı. İki oğlunu yan yana toprağa vermek isteyen Ecmel, Cihan engeline takıldı.

Ben nereye yatacaksam, Kaya nereye yatacaksa Şahin de oraya yatacak. Onun yeri katilinin yanı değil

Kadir, yaşananların faturasını Alya ile Cihan'a çıkaran Ecmel'i uzaklaştırdı.

Hasan, Boran'ı öldürdüğü için hapse giren Sadakat'in mesajını Alya'ya ulaştırdı. Gelin-kaynananın yüzleşmesi beklenenden çok daha ağır geçti.

Cihan ile konuşmak için her yolu deneyen Alya, her seferinde daha sert bir tepki ile karşılaştı.

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Alya'nın teklifini 'sonra' diyerek reddeden Cihan, birlikte yer aldıkları fotoğrafı da kaldırdı.

Cihan, Şahin'i kendi elleriyle toprağa verirken eşini kaybeden Nare ile oğlunu kaybeden Fidan da onun kadar acılıydı...

Cenazeyi uzaktan izleyen Ecmel ise intikam yeminlerine yenisini ekledi:

Canlısını vermediniz, ölüsünü de vermediniz... Hesaplaşacağız

Oğlunu kendi elleriyle vuran Sadakat, Boran'ın cenazesine kelepçeli geldi.

Cihan ise annesine özgürlüğün sözünü verdi: Az sabret anne seni oradan çıkaracağım!

Cenaze sonrası Nadim, polislerle birlikte mezarlığa geldi ve Zerrin'den şikayetçi oldu.

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Zerrin, Demir'i öldürme suçlaması ile hapse girdi.

Nihayet Cihan ile konuşmanın yolunu bulan Alya, gitme sebeplerini bir bir sıraladı. Meryem'in her şeyi anlattığını söyleyen Cihan, Serhat'ın Feyyaz'ın oğlu olduğunu da anlattı.

"Seni aradım 'gitme affetmem' dedim, sen gelinliğini çıkarıp gittin..." diyen Cihan, Alya'ya ilk kez Mardin'den gitmesini söyledi.

Geldiğin yere git ve bir daha buraya dönme





Eylül 2026, Budapeşte...

Alya'nın karşısına çıkan Cihan, Deniz'i Ecmel'den korumak için Mardin'e götüreceğini söyledi. Alya ise Cihan'a karşı çıktı.

Oğlumu ben korurum, gerekirse dünyanın öbür ucuna giderim, izimi silerim, adımı değiştiririm ama bir daha asla Mardin'e dönmem!

Cihan, Alya'nın ardından Deniz'in de karşısına çıktı. Durumun ciddiyetinin farkına varan Alya, oğlunu korumak için ilk aşkı Enver'den yardım istedi.

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İlk günden beri Alya ile Deniz'in peşinden ayrılmayan Cihan, Enver'in sahibi olduğu restorana gitti ve son sözünü söyledi: Cihan yarın gösteriden sonra Mardin'e gidecek!

Nadim, Ecmel'in baskısı ile Zerrin hakkındaki şikayetini geri çekti. Özgürlüğüne kavuşan Zerrin, annesini görmek için hastaneye gitti.

Ecmel'in harekete geçtiğini haber alan Cihan, sabahın ilk saatlerinde Alya'nın kapısına dayandı. Deniz'in Mardin'e dönmek istemesi de Alya'yı ikna etmeye yetmedi. Ancak Cihan çoktan kararını vermişti...

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Gösteri saati geldiğinde Cihan, Deniz'in Ecmel'in adamları tarafından kaçırıldığını öğrendi ve hemen harekete geçti.

Deniz'i kaçıran kişinin Cihan olduğunu düşünen Alya'da onların peşine düştü. Oğlu için her şeyi göze alan Alya, Cihan ile Deniz'e ulaştığında artık her şey için çok geçti!