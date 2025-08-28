Uzak Şehir efsanesi geri dönüyor! "De hayde, çok yakında geliyoruz..."

Haberin Devamı

Sete çıkan dizinin ikinci sezon çekimlerinden ilk kare paylaşıldı. Ozan Akbaba, nam-ı diğer Cihan Albora ile Sinem Ünsal, Nam-ı diğer Alya Albora'nın klaketle verdikleri poz "De hayde, çok yakında geliyoruz..." notuyla Uzak Şehir resmi hesaplarından yayınlandı.

"CİHAN VE ALYA'YA KAVUŞUYORUZ"

Uzak Şehir ve oyuncularla ilgili her haberi takip eden dizinin fanları ikinci sezonu müjdeleyen post'u beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Dakikalar içinde 200 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum alan paylaşımın altına, "Efsane geri dönüyor", "Çok özlemiştik", "Cihan ve Alya birbirlerine kavuştu, biz de onlara kavuşuyoruz" notları düşüldü.

AyNa Yapım yapımcılığında ikinci sezon çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir, yeni yayın dönemine 15 Eylül'de Kanal D ekranlarında merhaba diyecek.