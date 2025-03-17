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Uzak Şehir’de gerilim artıyor... "Kolyeyi takmazsan Cihan üzülür"

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 12:42

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’, bu akşam Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Paylaşılan tanıtımda, Cihan ve Alya’nın arasında geçen diyalog dikkat çekiyor.

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ALYA ŞAŞIRIYOR
Pazartesi akşamları reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’den yayınlanan yeni tanıtımda, Cihan’ın Alya’ya yatak alması ikili arasındaki gerilimi artırırken, Cihan’ın gözü kolyeye takılıyor. Kolyeyi doğum günü için aldığını ve fazla anlam yüklememesi gerektiğini söyleyerek Alya’yı takmaya ikna etmeye çalışırken, imalı bir şekilde “Cihan üzülür.” demesi Alya’yı şaşırtıyor.

GÜÇLÜ KADRO
AyNa Yapım imzalı, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

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