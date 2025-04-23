'Uzak Şehir' çocukları unutmadı

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HASANKEYF EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Minik Kuzey ve setteki diğer çocukların 23 Nisan coşkusuna Uzak Şehir’in yıldızları da dahil oldu. Saatler süren çekimler sırasında oyuncular ve teknik ekip hep birlikte bayramı doyasıya kutladı.

Etkileyici drone çekimlerinin yer aldığı sahneye Hasankeyf ev sahipliği yaptı. Sahneye özel kurulan panayır alanında kağıt helvacılardan macunculara, süslemelerden hatıra fotoğrafı çekim alanına kadar tüm detaylar düşünüldü.

UÇURTMALARDA ZAHİT MUNGAN İMZASI

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Yapım ekibinin 23 Nisan’a yaraşır bir atmosfer yaratmak için özveriyle çalıştığı çekimlerde çalışanlara Şahmaran uçurtması ile ünlenen Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan da destek verdi.

200 figüranın yer aldığı çekimlerde, 200’e yakın uçurtma Mungan’ın talimatlarıyla hazırlandı. Etkileyici görüntülerin ortaya çıktığı sahne, sosyal medyada karşılık buldu. Uzak Şehir etiketiyle paylaşılan fotoğraf ve videolarda 23 Nisan hassasiyeti nedeniyle Uzak Şehir ekibi de teşekkür yağmuruna tutuldu.