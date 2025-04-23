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'Uzak Şehir' çocukları unutmadı

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#Uzak Şehir#Kanal D#23 Nisan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 09:25

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 23 Nisan’ı kutladı. Dizinin son bölümünde medeniyetler şehri Mardin’de senaryo gereği düzenlenen 23 Nisan Uçurtma Şenliği ile bayram coşkusu doyasıya yaşandı. Deniz Cihan Albora karakterini canlandıran, sevimliliği ve yeteneğiyle gönülleri fetheden Kuzey Gezer, hikayeye eklenen uçurtma uçurma sahnesinde 23 Nisan coşkusunu hem yaşadı hem de izleyenlere yaşattı.

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HASANKEYF EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Minik Kuzey ve setteki diğer çocukların 23 Nisan coşkusuna Uzak Şehir’in yıldızları da dahil oldu. Saatler süren çekimler sırasında oyuncular ve teknik ekip hep birlikte bayramı doyasıya kutladı.

Uzak Şehir çocukları unutmadı

Etkileyici drone çekimlerinin yer aldığı sahneye Hasankeyf ev sahipliği yaptı. Sahneye özel kurulan panayır alanında kağıt helvacılardan macunculara, süslemelerden hatıra fotoğrafı çekim alanına kadar tüm detaylar düşünüldü.

Uzak Şehir çocukları unutmadı

UÇURTMALARDA ZAHİT MUNGAN İMZASI

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Yapım ekibinin 23 Nisan’a yaraşır bir atmosfer yaratmak için özveriyle çalıştığı çekimlerde çalışanlara Şahmaran uçurtması ile ünlenen Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan da destek verdi.

Uzak Şehir çocukları unutmadı

200 figüranın yer aldığı çekimlerde, 200’e yakın uçurtma Mungan’ın talimatlarıyla hazırlandı. Etkileyici görüntülerin ortaya çıktığı sahne, sosyal medyada karşılık buldu. Uzak Şehir etiketiyle paylaşılan fotoğraf ve videolarda 23 Nisan hassasiyeti nedeniyle Uzak Şehir ekibi de teşekkür yağmuruna tutuldu.

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#23 Nisan

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