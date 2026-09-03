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Uzak Şehir Budapeşte

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Uzak Şehir Budapeşte
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:48

İzlenme rekorları kıran “Uzak Şehir”in üçüncü sezon çekimleri Budapeşte’de başladı. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve çocuk oyuncu Kuzey Gezer’i bir araya getiren setten kamera arkası kareleri paylaşıldı.

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KANAL D’nin üçüncü sezonu için geri sayıma geçen dizisi “Uzak Şehir”in Budapeşte’de başlayan çekimlerinden kamera arkası kareleri yayınlandı. Fotoğraflarda Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.

İkiliye, dizide Cihan Deniz karakterini canlandıran Kuzey Gezer de eşlik etti. Minik oyuncu, senaryo gereği giydiği kostümle setin neşesi ve maskotu oldu.

Uzak Şehir Budapeşte


MACAR BASINI DA TAKİPTEYDİ

Dünyada da ilgiyle takip edilen “Uzak Şehir”in yıldızlarına Macar basını ve Budapeşteliler de yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular, hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmayarak onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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Tuna Nehri, Tarihi Özgürlük Köprüsü ve Budapeşte sokaklarında üç gün süren çekimlerin ardından ekip Mardin’e döndü. Dizinin ikinci sezon finalinde Cihan ve Alya’nın Albora Meydanı’ndaki düğünleri kana bulanmıştı.

İddialı oyuncu kadrosu, güçlü hikâyesi ve tarih kokan atmosferiyle pazartesi günlerinin vazgeçilmezi “Uzak Şehir”, yeni bölümleriyle 14 Eylül’de ekranda olacak.

Uzak Şehir Budapeşte

14 EYLÜL’DE KANAL D’DE

AyNA Yapım imzalı “Uzak Şehir”, üçüncü sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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