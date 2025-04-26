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'Uzak Şehir' sevgisi maç heyecanının önüne geçti

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 10:39

Kanal D’nin bağımlılık yaratan fenomen dizisi Uzak Şehir sevgisi sınır tanımıyor. Cihan ve Alya’nın yakınlaştığı, Nare’nin ise kendini vurduğu son bölümüyle milyonları yine ekrana kilitleyen Uzak Şehir, maç heyecanının da önüne geçti. Yayın saatinde sokakların boşaldığı, trafiğin azaldığı dizinin fanlarının nerede olurlarsa olsunlar diziyi takip etmekten geri durmadığını kanıtlayan son görüntü voleybol maçından geldi.

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 MAÇI BIRAKIP UZAK ŞEHİR’İ İZLEDİ

Reyting oranlarıyla derbileri ve milli maçları bile geride bırakan Uzak Şehir’in tutkunu bir spor fotoğrafçısının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ile VakıfBank arasında, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntüde, maçı takip edip en güzel kareyi yakalamakla görevli foto muhabirinin maçı bırakıp Uzak Şehir izlemesi görenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Uzak Şehir sevgisi maç heyecanının önüne geçti

“BEN DE İŞİ GÜCÜ BIRAKIYORUM”

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye yapılan yorumlar da Uzak Şehir sevgisinin hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Kullanıcıların, “Ben dizi yayındayken tuvalete bile gitmiyorum”,  “Ben de dizi varken işi gücü bırakıyorum”, “Bizim Uzak Şehir bağımlılığı da böyle” yorumları beğeni rekoru kırdı.

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Uzak Şehir sevgisi maç heyecanının önüne geçti

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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