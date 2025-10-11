'Uzak Şehir' Amerika'da

Haberin Devamı

Başarısıyla dünyanın her yerinden büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, şimdiden Telemundo izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Dizi, ekrana İspanyolca ‘Lejos de Ti’ adıyla gelecek.

Kanalın internet sitesinde yapımın duyurusu ise şu sözlerle yapıldı:

“Son yılların en başarılı Türk yapımlarından biri olarak gösterilen ‘Uzak Şehir’, destansı anlatımı, yoğun oyunculukları ve sinematik kalitesiyle uluslararası alanda beğeni topladı.”

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor. AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in senaryosunu Gülizar Irmak yazarken yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor.