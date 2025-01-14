UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM İZLEME EKRANI | Uzak Şehir son bölüme damga vuran sahne: Kaya tutuklandı! Alya'dan Cihan'a destek... Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Uzak Şehir son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir 9. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Alya'yı işe bırakan Cihan, hastanenin önünde Mine ile karşılaştı. Sevgilisine, Alya'ya birlikte görünmek istemediğini söyleyen sözleri ile Mine'nin kafasını karıştırdı. Kaya tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cezaevi kapısında çaresiz bir şekilde bekleyen Cihan'a destek Alya'dan geldi. İşte, Uzak Şehir 9. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Ocak Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 9. bölümünde Kaya'nın akıbeti tüm aileyi derinden sarsıyor!

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Cihan kardeşini Ecmel’den korumak için tüm gücünü kullanmaya çalışırken çözmesi gerektiği “kuma” meselesinin de ciddiyetinin farkındadır. Sadakat’in zorla getirdiği Zeynep’in hayatını kurtarmak için Alya’nın yaptığı planla Cihan’ın hoşuna gitse de bu girişimin ikisini de yeni bir çıkmaza soktuğunun farkındadır. Kaya’nın Sedat’ı vurmasını fırsat bilen Ecmel ise boş durmaz, Zerrin’i yalan ifade vermek için zorlar. Zerrin anne ve babasının uyguladığı baskı altında ezilirken Kaya’ya karşı da duygularını yönetmekte zorlanır. Herkes nefesini tutup Zerrin’in Kaya’nın aleyhine mi ifade vereceğini yoksa kalbinin sesinden gidip gerçeği mi söyleyeceğini bekler. Demir’in Nare ve Şahin’e yaptığı kumpas sonrası, Nare’nin psikolojisi bu süreci kaldıramazken onu kurtaran kim olacaktır? Sadakat tüm nefretini Ecmel’e yöneltip onların yaşadığı konağı satmaya çalışırken sonuç kimileri için büyük sürpriz olur, kimileri içinse sadece yenilgi…Cihan ve Alya arasında çekim olduğuna inanan Mine artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan’a sorar. Ancak, Alya ise Kaya’nın cezaevine girmemesi için büyük savaşlar veren Cihan’dan desteğini esirgemez.

UZAK ŞEHİR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.