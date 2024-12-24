Uzak Şehir 7. son bölüm izleme ekranı | Uzak Şehir son bölümde Cihan duydukları ile yıkıldı! Uzak Şehir 8. yeni bölüm fragmanı!

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Uzak Şehir son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir 7. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, konakta gerilim devam ederken her koldan Cihan’a saldıran Demir, Ecmel’le de güç birliğine gidip Albora’ları parçalamak için kurdukları yeni planı devreye soktular. Tüm bunlardan habersiz olan Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye bastı. İşte, Uzak Şehir 7. bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya çocuğunun geleceği için Cihan’la nikah masasına oturması Sadakat ’in nefretini iyice körükler. Sadakat Alya’ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu git gide arttırsa da Alya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan Deniz’i bir Albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya’yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir. Alya güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya’nın karşısına reddedemeyeceği bir teklifle çıkar. Demir’in hamlesinden haberdar olan Cihan ise Alya’yı Demir’den uzak tutmak için savaş verir. Her koldan Cihan’a saldıran Demir, Ecmel’le de güç birliğine gidip Albora’ları parçalamak için kurdukları yeni planı devreye sokarlar. Tüm bunlardan habersiz olan Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye basar. Ve Cihan’ın bu zor zamanlarında Alya, güvenilir olmaya devam edecek midir?

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UZAK ŞEHİR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Alya, her şeye rağmen hastanede uzman doktor olarak işe başlar. Sadakat ise Alya'yı o hastaneden çıkartmaya kararlıdır.

Alboraların başına geçmesi uğruna Ecmel'in dolduruşuna gelen Şahin, kimi vuracak?

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!