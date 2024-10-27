Uzak Şehir 11 Kasım'da Kanal D'de başlıyor

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Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı “Uzak Şehir”in yayın tarihi belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle merak uyandıran dizi, 11 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Mardin’in büyülü dünyasında çekimleri gerçekleştirilen diziden yeni bir tanıtım da yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda bir annenin evladı için çırpınışları dikkat çekerken; dizinin sürükleyici hikayesinin de ipuçları veriliyor.

BİR ANNENİN BÜYÜK ÇIKMAZI

Yeni tanıtımda Alya Albora (Sinem Ünsal) kocasının ailesinin topraklarında bir çıkmaza düşüyor. Oğluyla Mardin’den gitmek istediğini söyleyen Alya, karşısında torununu Albora topraklarında yetiştirmeye kararlı kayınvalidesi Sadakat Albora’yı buluyor. Oğluyla kaçma planları yapan Alya’ya Cihan (Ozan Akbaba) engel olurken tanıtımda dizide olacaklara dair yeni sinyaller veriliyor.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolde olduğu “Uzak Şehir”de Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi ünlü oyuncular da rol alıyor.

Geçmişin karanlığı

Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora Ailesi’nin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

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