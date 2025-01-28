UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | Uzak Şehir son bölümde Cihan'ı şoke eden itiraf: Boran'ın babası Ecmel...' İşte yeni bölüm fragmanı!

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Uzak Şehir son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir 11. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Alya'dan intikam almak için Zeynep ile Cihan'ı imam nikahı kıymaya ikna eden Sadakat, genç kızın 16 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Son sahnede ise Sadakat'in Cihan'a, abisi Boran'ın babasının Ecmel olduğunu söylemesi şoke etti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Alya'nın oğlunu da alarak Amerika'ya gitmesi dikkat çekti. İşte, Uzak Şehir 11. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Ocak Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 11. bölümünde Sadakat, Cihan'a büyük bir sırrı açıklıyor!

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Boran’ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran’a ve Cihan’a yöneltir. Cihan Alya’nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya’yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran’ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin’in kaçmak için Nare’nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin’in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz’in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur. Cihan’ın yeğeni için yaptığı sürpriz Alya’nın ilk defa kalbini sızlatır. Alya’yla Cihan’ın ilişkisinde değişen dengeleri ikisi de görmezden gelse de bunu dile döken ilk kişi Nare olur. Nare’nin Cihan’la yaptığı konuşma Cihan’ın kaçmaya çalıştığı gerçeği midir yoksa olmasından korktuğu geleceği midir? Ecmel hastanede yaşam savaşı verirken Zerrin ailesi için bir karar almak zorunda kalır. Sadakat Ecmel’in neler yapabileceğinin farkındadır ve bunun için kendi yöntemlerini devreye sokar. Sadakat’in önüne çıkan kişi ise nitekim Cihan olur. Cihan annesinin önüne geçerken bunun sonucunda hayatının en büyük sırrını öğreneceğinin farkında bile değildir.

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UZAK ŞEHİR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Alya Cihan'ı bırakıp gidebilecek mi?

Alya gizlice oğlu ile yurt dışına kaçma planları yaparken, Cihan ise her şeyden haberdar şekilde Alya'nın kendisini bırakıp bırakamayacağını görmek istiyor!

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!