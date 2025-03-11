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Uzak Şehir son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir 17. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Mine'yi evinde ziyaret eden Cihan, ona ilişkilerini bitirmeleri gerektiğini söyledi. Mine'nin gözyaşlarına aldırış etmeyen Cihan, 6 yıllık sevgilisini terk etti. Boşanma davasında Cihan'ın Alya'dan ayrılmak istemediğini söylemesi heyecanlı anlara sahne olurken, dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Uzak Şehir 17. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan’ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya’nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan’ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan’ı ikna edemeyen Alya’ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar.

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Zerrin ve Kaya ise Şahin’in suçsuz yere cezaevinde olmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Durumu düzeltecek tek kişi Demir’dir. Zerrin, Demir’in Şahin’i kurtarması karşılığında onunla evlenmeyi kabul eder ancak Demir’in bilmesi gereken bir sır vardır. Bu sırrı öğrenen Demir yine Zerrin’le evlenip Şahin’i kurtaracak mıdır yoksa kabul edemeyeceği bir gerçekle yeni bir savaş mı başlatacaktır? Alya’nın boşanmak için verdiği mücadelesi karşısında Cihan’ın direnmesi onları iyice yıpratırken artık dönülemeyecek bir sona doğru yaklaşmaktan kaçamazlar. Bu son onların için bir bitiş mi yoksa aşklarını anladıkları yeni bir başlangıç mı olacaktır?

UZAK ŞEHİR 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kalp yalan söyleyemez...

Cihan mahkemede Alya'ya olan sevgisini söyledikten sonra boşanamazlar. Alya, Cihan'ın bu tavrına karşılık sert tepki vermek yerine aksine Cihan'ın yanında olmaya devam ediyor!

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Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!