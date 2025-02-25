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Uzak Şehir son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir 15. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, sevkiyatların haberini Ecmel'e ve Demir Baybars'a uçuran köstebeği bulmaya kararlı olan Cihan, yeni bir plan yaptı ve bunu sadece avukat Erol ile paylaştı. Cihan'ın kurduğu plan sonrası köstebeğin Halis olduğu ortaya çıktı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Sadakat'in Alya'ya oğlundan boşanması gerektiğini söylemesi dikkat çekti. İşte, Uzak Şehir 15. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

UZAK ŞEHİR 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

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24 Şubat Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 15. bölümünde Albora ailesinin düşmanları artıyor!

Cihan’ın Mine’nin evine gelmesi Alya’nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya’nın Zerrin’i kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır. Mahmut’la bir olan Ecmel, Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar. Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır. Şahin’in Cihan’a baş kaldırması durumları daha da kötüleştirirken Nare Şahin’deki değişimden korkmaya başlar. Cihan ailesini üzerlerinde dolaşan kara bulutlarından korumaya çalışırken Mine’den gelecek olan tehlikeden habersizdir.

UZAK ŞEHİR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Alya'nın kıskançlık krizi!

Alya Cihan'a gördüklerinden sonra tavır alır, Sadakat'in ise Alya'ya Cihan'dan boşanması doğrultusunda sürpriz bir teklifi olacak!

Uzak Şehir yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!