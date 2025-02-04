UZAK ŞEHİR 12. SON BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI (3 Şubat 2025) | Uzak Şehir son bölüme damga vuran sahne: Alya Amerika'ya kaçtı mı? İşte yeni bölüm fragmanı!

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Uzak Şehir son bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir 12. bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, mahkeme heyeti kararını vermek üzereyken, Cihan kayıp motorcunun kaskındaki görüntüleri duruşma salonuna ulaştırdı. Oğlu ile birlikte New York'a kaçma planları yapan Alya'nın havalimanında Cihan'ı görmesi ile gidip gitmeyeceği merak dolu anlara sahne oldu. İşte, Uzak Şehir 12. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Şubat Pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 12. bölümünde Alya, Cihan'ı bırakıp gidebilecek mi?

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Sadakat ’in Ecmel’i öldürmeye teşebbüs etmesiyle Şahin büyük bir öfkeyle Cihanlara saldırır. Cihan’ın ise Ecmel’e olan nefretinin başka bir boyut kazandığını gören Nare bu duruma anlam veremezken ağabeyinin geldiği noktadan da korkmaya başlar ve içindeki tüm acıyı Sadakat’e yöneltir. Nare annesine karşı öfkeyle hareket ederken yaptığı akıl almaz saldırıyla kendi sınırlarının ötesine geçer. Kaya’nın davasında artık sona gelinirken, mahkemede beklenmedik bir tanığın ortaya çıkaracağı delil davanın seyrini değiştirir. Cihan, Zeynep’i evden göndermek için onun yararına olacak kararı alır. Zeynep’in gideceği yolu Albora ailesinden kaçmak için fırsat gören Alya, bu durumu değerlendirir. Alya’nın gideceğini gören Cihan ise bu sefer onun kararına karışmaz ve Alya ilk defa planladığı gibi havaalanına ulaşır. Kaçma planını gerçekleşmesi için son adımını atan Alya’yı bu sefer de durduran biri olacak mıdır? Yoksa bu topraklardaki ömrünü tamamlayıp, hayalini kurduğu özgürlüklerine kanat mı çırpacaklardır?

UZAK ŞEHİR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Alya aklını mı, kalbini mi dinleyecek?

Cihan, annesinin rızasını alıp Nare ve Kaya'ya güvenerek Boran abisinin, Ecmel'in oğlu olduğunu itiraf eder. Böylelikle Sadakat'in Ecmel'e neden düşman olduğu ortaya çıkar.

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Kaçma hazırlıkları yapan Alya, havaalanında oğlunun Cihan'ı görmesiyle Cihan'a yakalanır. Peki her şeye rağmen Alya, Cihan'ı bırakabilecek mi?