'Uzak'ları yakın eden aşk...Cihan ve Alya el ele

Haberin Devamı

CİHAN VE ALYA’NIN YÜZÜ GÜLÜYOR

‘Uzak Şehir’ dizisinden yayınlanan yeni tanıtımda Sadakat’in Uğur’a silah çektiği anlarda Alya araya girerek Sadakat’i durdurmaya çalışıyor. Şahin’in Nare’yi elinden tutup konağa götürmesi gerilimi artırırken Cihan ise Şahin’i sakinleştirmeye çalışıyor. Cihan Deniz’in sünnet düğününde Cihan ve Alya’nın karşılıklı dans ettiği anlar eğlenceli bir bölümün sinyalini verirken Alya’nın Cihan’a teşekkür edip elini tutması ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

