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'Uzak'ları yakın eden aşk...Cihan ve Alya el ele

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 11:14

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek. Soluksuz izlenecek dizinin fragmanına Alya'nın "Cihan, çok teşekkür ederim, mutlu ettin beni" sözleri, Cihan ve Alya'nın el ele tutuşması damga vurdu.

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CİHAN VE ALYA’NIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Uzak Şehir’ dizisinden yayınlanan yeni tanıtımda Sadakat’in Uğur’a silah çektiği anlarda Alya araya girerek Sadakat’i durdurmaya çalışıyor. Şahin’in Nare’yi elinden tutup konağa götürmesi gerilimi artırırken Cihan ise Şahin’i sakinleştirmeye çalışıyor. Cihan Deniz’in sünnet düğününde Cihan ve Alya’nın karşılıklı dans ettiği anlar eğlenceli bir bölümün sinyalini verirken Alya’nın Cihan’a teşekkür edip elini tutması ise yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Uzakları yakın eden aşk...Cihan ve Alya el ele

GÜÇLÜ KADRO
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.
Uzakları yakın eden aşk...Cihan ve Alya el ele

‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!
Uzakları yakın eden aşk...Cihan ve Alya el ele


 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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