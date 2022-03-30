Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Uysallar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uysallar dizisi Netflix’te yayında

#Uysallar#Uysallar Dizisi#Uysallar Oyuncuları
Uysallar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler Uysallar dizisi Netflix’te yayında

Uysallar dizisi Netflix’te izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk sezonu yayınlandı. Onur Saylak'ın yönettiği, Hakan Günday`ın senaryosunu kaleme aldığı Uysallar dizisi komedi dizileri kategorisinde yer alıyor. Peki, Uysallar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Haberin Devamı

Uysallar dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Netflix’te yayınlanan Uysallar dizisi oyuncuları arasında Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel gibi isimler yer alıyor.

UYSALLAR DİZİSİ KONUSU

Orta yaş bunalımına giren bir mimar, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken ailesinin diğer fertleri de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşurlar. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

UYSAL DİZİSİ OYUNCULARI

Uysal dizisi oyuncuları arasında Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Durukan Ordu, Nezahaet Erden, Umut Yeşildağ gibi isimler yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uysallar#Uysallar Dizisi#Uysallar Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya