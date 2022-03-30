Uysallar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uysallar dizisi Netflix’te yayında

Haberin Devamı

Uysallar dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Netflix’te yayınlanan Uysallar dizisi oyuncuları arasında Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel gibi isimler yer alıyor.

UYSALLAR DİZİSİ KONUSU

Orta yaş bunalımına giren bir mimar, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken ailesinin diğer fertleri de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşurlar. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

UYSAL DİZİSİ OYUNCULARI

Uysal dizisi oyuncuları arasında Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Durukan Ordu, Nezahaet Erden, Umut Yeşildağ gibi isimler yer alıyor.