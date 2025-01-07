Uykusunda son nefesini vermişti... Ölüm kurtuluşu olmuş... Kendini hapishanede bulacaktı

Haberin Devamı

İngiliz basınında yer alan iddialara göre sosyetik güzel 344 bin dolarlık bir borcu vardı.. Fakat bu konudaki birden fazla mahkeme emrini görmezden geldi. Bu yüzden de tam son nefesini verdiği anda tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Mahkeme, Kedi Kadın'ın geçen yıl 23 Ekim'de Miami'de düzenlenen bir hakaret davasının duruşmasına katılmaması nedeniyle Wildenstein hakkında haciz emri çıkarmıştı.

ÖLMESEYDİ HAPSE GİRECEKTİ

Bu emre göre Jocelyn Wildenstein, mahkemeye çıkarılıncaya kadar gözaltına alınıp hapse atılma tehlikesiyle karşıyaydı.

Ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla tanınan Wildenstein, geçen hafta Paris'te lüks bir oteldeki odasında ölmüştü. Kedi Kadın'ın mahkemenin emrini yerine getirmek için ABD'ye gitmeyi planlayıp planlamadığı ise bilinmiyor.

Haberin Devamı

Nişanlısı Lloyd Klein, Kedi Kadın'ın son anlarını People dergisine anlatmıştı... 57 yaşındaki Klein'ın söylediğine göre çift, 2025 yılını karşılamak için bir partiye gidecekti. Parti öncesi de enerji toplamak için biraz şekerleme yapmaya karar verdiler. İşte o Kedi Kadın'ın son uykusu oldu.

Klein uyandığında onu yanında buz gibi olmuş bir şekilde buldu.

Lloyd Klein, nişanlısının ölümünü "Üzücü... Çok üzücü... Olağanüstü üzücü" sözleriyle tanımladı. "21 yıldır tanıdığınız diğer yarınızın yanında uzanıp sonra da uyandığınızda onun cansız ve buz gibi bedenini bulmak çok üzücü" diyerek duygularını ifade etti Klein.

CANSIZ BEDENİNİ NİŞANLISI BULDU: Wildenstein'ın cansız bedenini nasıl bulduğu konusunda da "Ben uyandım. Ona da seslendim ve artık hazırlanmamız gerektiğini söyledim. Ama o buz gibi soğuktu ve ölmüştü" dedi.

Haberin Devamı

BABASININ DÜKKANINA GİREN BİR YÖNETMEN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Wildenstein, İsviçre'de Jocelyne Perisset adıyla dünyaya geldi

İyi bir eğitim görmeyen Wildenstein, babasına ait tekstil dükkanında çalışıyordu. Bir gün dönemin önde gelen sinema yönetmenlerinden Cyrill Piguet, bu mağazaya girdi ve kelimenin tam anlamıyla Jocelyn Wildenstein'ın hayatını değiştirdi.

Piquet ile Jocelyn Wildenstein sevgili oldular. Yönetmen, onu Lozan kentindeki durağan hayatından çıkarıp daha sonraki renkli hayatının merkezi olan New York'a götürdü.

O dönemi bir röportajında "Çok heyecanlı insanlarla tanışmaya başladım. Kabuğumu kırmış gibiydim” diyerek anlatmıştı Wilderstein.

Haberin Devamı

Yönetmen Cyrill Piguet ile ilişkisi sırasında Avrupa ülkelerini gezdi Jocelyn Wildenstein.

Sonra ondan ayrıldı ve hayatına İtalyan yönetmen Sergio Gobbi girdi. Onun sayesinde de bu kez Afrika kıtasını karış karış gezdi.

BÜYÜK AŞKIYLA BÖYLE TANIŞTI... KEDİ KADIN OLMAYA GİDEN YOL

Sonra bir gün döneminin ünlü iş insanlarından Adnan Kaşıkçı ile tanıştı. Bu şekilde de hem hayatını hem görüntüsünü değiştirmesine neden olan büyük aşkı Alec Wildenstein ile tanıştı.

İşte onu "kedi kadın" olmaya götüren süreç de böyle başladı.

Kenya'da bir safaride tanışan Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein arasında büyük bir aşk doğdu. Çift evlendi. Avrupa'nın önde gelen zengin ailelerinden birine gelin gitti bu şekilde Jocelyn Wildenstein. Her ne kadar Wildenstein'ın ailesi bu durumu onaylamasa da!

Haberin Devamı

Wildenstein çiftinin iki çoucuğu oldu. Bu arada Jocelyn Wildenstein da kendisini "kedi kadın" olmaya götüren sürece girdi.

Bunun nedeni büyük bir aşkla sevdiği kocasının kedilere ve kedigiller familyasından hayvanlara duyduğu büyük aşktı. Jocelyn Wildenstein, bu nedenle kedigiller familyasına benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı.

KOCASINI RUS MODELLE YATAKTA BASTI

Fakat bu durum kocasını kaybetmesine de neden olacaktı.

Kocası Alec onun bu kadar estetik bağımlı olmasından hoşlanmıyordu. Yani Jocelyn Wildenstein'ın sırf kocasına kendisini beğendirmek için yaptırdığı bu estetikler sonunda ters tepti. Çift, 1997 yılında boşandı.

Haberin Devamı

Boşanmalarına giden yol da olaylıydı. Wildenstein bir gün kocasını genç bir Rus modelle yatakta bastı. O kadar öfkelendi ki kocasına silah çekti ve gözaltına alındı.

Boşanmaları da uzun sürdü. İki yılın sonunda Jocelyn Wildenstein, eski eşinden 2 buçuk milyar dolar tazminat aldı. Kullanılması konusunda da davaya bakan hakim "bu parayı estetik cerrahide kullanılmaması" şartını koştu.

Fakat Jocelyn Wildenstein bu sözünü tutmadı, estetik operasyonlarını sürdürdü. Daha kısa bir süre önce hiç estetik yaptırmadığını iddia edecek kadar da bıçak altına yatmayı sıradan hale getirmişti.

Jocelyn Wildenstein, estetik bağımlısı olmadan önce gayet güzel bir görünüme sahipti aslında.