×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Savannah Guthrie#Nancy Guthrie#Kaçırılma
Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 07:32

Annesi tek başına yaşadığı evinden kaçırılan ünlü sunucu ve kardeşleri korkunç olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ondan tek bir haber bile alamadı…

Haberin Devamı

Kardeşleriyle birlikte endişeli bekleyişlerini sürdüren televizyon ekranlarının ünlü sunucusu çaresizlik içinde beklemeye devam ediyor.

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

Ünlü sunucu Savannah Guthrie ve kardeşi, kayıp anneleri Nancy'nin Arizona'daki evinin önünde yapılan anıtı ilk ziyaretlerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yıllar yılı sunduğu Today adlı programla televizyon izleyicilerinin gönlünde taht kuran ünlü sunucu Savannah Guthrie, kız kardeşi Annie ve eniştesi Tommaso Cioni, anneleri Nancy Guthrie için kurulan geçici anıtı ziyaret ederken görüldü.

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

Haberin Devamı

Sosyal medyada yayınlanan videoda kol kola girerek anneleri için yapılan anıta bakarak ağlayan Savannah Guthrie ve kız kardeşi Annie, 84 yaşındaki anneleri Nancy'nin anısına yapılmış tabelaların yanında sayısız başka çiçeğin de bulunduğu anıta sarı çiçekler taşıdığı görülüyor.

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

Birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışan kardeşlerin annesi Nancy Guthrie’nin 1 Şubat'ta Tucson'daki evinden kaybolduğu bildirilmesinin üzerinden tam bir ay geçti.

Geçen hafta, Savannah'ın annesinin evinde tekrar görülmesinden sadece birkaç gün önce, FBI ve Pima İlçe Şerif Departmanının Nancy'nin evini çocuklarına geri vermeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

FBI ve polis birliklerinin arama çalışmalarını birlikte yürüttükleri talihsiz kadının bulunması giderek zorlaşırken yetkililerinin gözden kaçmış olabilecek son delilleri aradığı söyleniyor.

Kızı Savannah Guthrie geçen hafta annesi Nancy’nin bir daha geri gelmeyecek olduğunu kabullenmek zorunda kalacaklarını söylediği yürek burkan bir video paylaşmış ve onun mucizevi geri dönüşünü sağlayabilecek herhangi bir bilgi için 1 milyon dolarlık bir ödül vereceğini duyurmuştu.

Haberin Devamı

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

“Onun kaybolmuş olabileceğini de biliyoruz. Belki de çoktan gitmiştir,” dedi Savannah 24 Şubat'ta gözyaşları içinde. “Belki de çoktan sevdiği rabbinin yanına gitmiş ve annesi, babası, sevgili kardeşi Pierce ve babamızla birlikte cennettedir.”

Ünlü sunucu bu zor cümleyi söyledikten sonra “Ve eğer bu olması gereken ise, bunu kabul edeceğiz, ama nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne şekilde olursa olsun eve dönmesi gerekiyor.” dedi.

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

Polis ilk soruşturma sonunda Nancy Guthrie’nin uykusunda kaçırıldığına inandıklarını açıklamış, evinin önünde ona ait kan izleri bulmuştu.

Haberin Devamı

Nancy Guthrie’yi kaçıranlar 9 Şubat saat 17:00'ye kadar 6 milyon dolar değerinde bitcoin talep eden bir fidye notu da çeşitli haber kuruluşlarına göndermişti. Ancak bu süre doldu ve FBI sözcüsü, Savannah ve kardeşlerinin annelerini kaçıranlarla iletişim kurmadıklarını söyledi.

Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

Yetkililer daha sonra, Nancy'nin en son görüldüğü gece olan 31 Ocak'ta, kimliği belirsiz maskeli bir kişinin evine girdiğine dair fotoğraflar ve videolar yayınladı. Nancy Guthrie’nin gizemli kayboluşuyla bağlantılı olarak birkaç şüpheli gözaltına alınmış olsa da, her biri kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın84 yaşındaki annesi günlerdir kayıp… Ünlü sunucu gözyaşlarıyla video çekip onu kaçıranlara seslendi: Ne olur annemi geri getirin84 yaşındaki annesi günlerdir kayıp… Ünlü sunucu gözyaşlarıyla video çekip onu kaçıranlara seslendi: Ne olur annemi geri getirin!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Savannah Guthrie#Nancy Guthrie#Kaçırılma

BAKMADAN GEÇME!