Uykusunda kaçırılan annesi bir aydır bulunamıyor… Ünlü sunucu çaresizce bekliyor… Evinin önünde gözyaşlarına boğuldu

Kardeşleriyle birlikte endişeli bekleyişlerini sürdüren televizyon ekranlarının ünlü sunucusu çaresizlik içinde beklemeye devam ediyor.

Ünlü sunucu Savannah Guthrie ve kardeşi, kayıp anneleri Nancy'nin Arizona'daki evinin önünde yapılan anıtı ilk ziyaretlerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yıllar yılı sunduğu Today adlı programla televizyon izleyicilerinin gönlünde taht kuran ünlü sunucu Savannah Guthrie, kız kardeşi Annie ve eniştesi Tommaso Cioni, anneleri Nancy Guthrie için kurulan geçici anıtı ziyaret ederken görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan videoda kol kola girerek anneleri için yapılan anıta bakarak ağlayan Savannah Guthrie ve kız kardeşi Annie, 84 yaşındaki anneleri Nancy'nin anısına yapılmış tabelaların yanında sayısız başka çiçeğin de bulunduğu anıta sarı çiçekler taşıdığı görülüyor.

Birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışan kardeşlerin annesi Nancy Guthrie’nin 1 Şubat'ta Tucson'daki evinden kaybolduğu bildirilmesinin üzerinden tam bir ay geçti.

Geçen hafta, Savannah'ın annesinin evinde tekrar görülmesinden sadece birkaç gün önce, FBI ve Pima İlçe Şerif Departmanının Nancy'nin evini çocuklarına geri vermeye hazırlandığı ortaya çıktı.

FBI ve polis birliklerinin arama çalışmalarını birlikte yürüttükleri talihsiz kadının bulunması giderek zorlaşırken yetkililerinin gözden kaçmış olabilecek son delilleri aradığı söyleniyor.

Kızı Savannah Guthrie geçen hafta annesi Nancy’nin bir daha geri gelmeyecek olduğunu kabullenmek zorunda kalacaklarını söylediği yürek burkan bir video paylaşmış ve onun mucizevi geri dönüşünü sağlayabilecek herhangi bir bilgi için 1 milyon dolarlık bir ödül vereceğini duyurmuştu.

“Onun kaybolmuş olabileceğini de biliyoruz. Belki de çoktan gitmiştir,” dedi Savannah 24 Şubat'ta gözyaşları içinde. “Belki de çoktan sevdiği rabbinin yanına gitmiş ve annesi, babası, sevgili kardeşi Pierce ve babamızla birlikte cennettedir.”

Ünlü sunucu bu zor cümleyi söyledikten sonra “Ve eğer bu olması gereken ise, bunu kabul edeceğiz, ama nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne şekilde olursa olsun eve dönmesi gerekiyor.” dedi.

Polis ilk soruşturma sonunda Nancy Guthrie’nin uykusunda kaçırıldığına inandıklarını açıklamış, evinin önünde ona ait kan izleri bulmuştu.

Nancy Guthrie’yi kaçıranlar 9 Şubat saat 17:00'ye kadar 6 milyon dolar değerinde bitcoin talep eden bir fidye notu da çeşitli haber kuruluşlarına göndermişti. Ancak bu süre doldu ve FBI sözcüsü, Savannah ve kardeşlerinin annelerini kaçıranlarla iletişim kurmadıklarını söyledi.

Yetkililer daha sonra, Nancy'nin en son görüldüğü gece olan 31 Ocak'ta, kimliği belirsiz maskeli bir kişinin evine girdiğine dair fotoğraflar ve videolar yayınladı. Nancy Guthrie’nin gizemli kayboluşuyla bağlantılı olarak birkaç şüpheli gözaltına alınmış olsa da, her biri kısa süre sonra serbest bırakıldı.