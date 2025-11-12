Uykucu gişeleri uyandırdı!

Haberin Devamı

Vizyona girdiği 29 Ekim günü, yaklaşık 12 saatlik sürede 103 bin 181 kişi tarafından izlenen film, 12 günde toplam 382 bin 299 seyirci sayısına ulaşmayı başardı.

Ferman ve Saye’nin hayatta kalmak için verdikleri ölümcül mücadeleyi konu alan filmin vizyon yolculuğu devam ediyor.

Senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Can Ulkay’ın üstlendiği ‘Uykucu’nun oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal da yer alıyor.