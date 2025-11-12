×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Uykucu gişeleri uyandırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Çağatay Ulusoy#Elçin Sangu#Uykucu
Uykucu gişeleri uyandırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 10:13

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’yu buluşturan ‘Uykucu’, pandemi sonrası genel seyirci sayısının azaldığı sinema gişelerini hareketlendirdi.

Haberin Devamı

Vizyona girdiği 29 Ekim günü, yaklaşık 12 saatlik sürede 103 bin 181 kişi tarafından izlenen film, 12 günde toplam 382 bin 299 seyirci sayısına ulaşmayı başardı.

Ferman ve Saye’nin hayatta kalmak için verdikleri ölümcül mücadeleyi konu alan filmin vizyon yolculuğu devam ediyor.

Uykucu gişeleri uyandırdı

Senaryosunu Kubilay Tat’ın kaleme aldığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Can Ulkay’ın üstlendiği ‘Uykucu’nun oyuncu kadrosunda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal da yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağatay Ulusoy#Elçin Sangu#Uykucu

BAKMADAN GEÇME!