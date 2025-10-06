Uykucu geliyor

Haberin Devamı

AJAN HİKÂYESİ

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu “Uykucu” filminin vizyon tarihi belli oldu. Bir ajanlık hikâyesi üzerinden gizli bir örgütün karanlık dünyasıyla iki yaralı ruhun kesişen yollarını anlatan yapım, 29 Ekim’de seyirciyle buluşacak. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin senaryosunda Kubilay Tat’ın imzası var.

TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

“Uykucu”da Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’nun canlandırdığı Ferman ve Saye karakterleri, gizli bir örgütün ölümcül oyununda birbirlerine yaklaşırken hem hayatta kalma hem de görevlerini tamamlama mücadelesi veriyor. Bu tehlikeli yakınlaşma, “Uykucu”yu yalnızca bir aksiyon filmi olmaktan çıkarıp, karakterlerin geçmiş yaralarıyla yüzleştiği bir gerilim hikâyesine dönüştürüyor. Yapımda Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal da rol alıyor.