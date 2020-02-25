İnsan ve hayvanlarda gӧrülebilen uyku hastalığı Trypanosoma brucei adındaki bir canlı türünden kaynaklanıyor. Bir ila üç hafta içerisinde belirtileri ile kendisini gösteren hastalık çeçe sineği ısırığı ile bulaşıyor. Uyku hastalığı Sahra Altı Afrika'nın, belirli bӧlgelerinde devamlı olarak görülmektedir. İşte, Afrika tripanosomiyazı belirtileri ve hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgiler.

UYKU HASTALIĞI NEDİR?

Afrika'daki Sahra Çölü'nde yaşayan kan emici sineklerin ısırmasıyla bulaşan uyku hastalığının bir diğer adı Afrika Tripanosomiyazı'dır. Tedavi edilmediğince ölümcül olabilen bir enfeksiyon hastalığı olan uyku hastalığı Doğu ve Bati Afrika Uyku hastalığı olarak ikiye ayrılır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın ilk belirtileri sineğin ısırdığı yerde 1-2 hafta içinde oluşan sert, ağrılı ve kırmızı renkte yaralardır. O bölgeye yakın lenf bezlerinde şişme görülür.

Hastalık ilerlediğinde kişide uykuya yatkınlık, felç, yürüyememe ve konuşmada bozukluk, bayılma, kişilik değişikliği gibi belirtiler görülür.

TANI NASIL KONULUR?

Hastalığın ilerlemesinin ӧnlenmesi iҫin tehlike altındaki nüfusuta taraması uygulaması gerekir. Hastalık nӧrolojik belirtiler bașlamadan erken teșhis edilirse tedavi daha kolaydır

ÇEÇE SİNEĞİ NEDİR?

Çeçe sineği ilk bakışta karasineğe benzeyen, küçük ama çok zararlı bir sinek . Uyku hastalığını bulaştırmasıyla bilinen bu kan emici sineğin, Glossina cinsini oluşturan yaklaşık 21 türü vardır. Türlerin çoğu Afrika’da, Sahra Çölü’nün güneyinde yaşar ve uyku hastalığını yapar.