Uyku hastalığı (Afrika tripanosomiyazı) nedir? Uyku hastalığı belirtileri nelerdir?
Kan emici sineklerin ısırmasıyla bulaşan uyku hastalığı diğer bir adıyla Afrika Tripanosomiyazı, internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Tedavisi geciktirildiği takdirde hayati risk doğuran uyku hastalığı Doğu ve Bati Afrika Uyku hastalığı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki, uyku hastalığı ( Afrika tripanosomiyazı) nedir? Uyku hastalığı belirtileri nelerdir? İşte, uyku hastalığı ile ilgili merak edilenler.
İnsan ve hayvanlarda gӧrülebilen uyku hastalığı Trypanosoma brucei adındaki bir canlı türünden kaynaklanıyor. Bir ila üç hafta içerisinde belirtileri ile kendisini gösteren hastalık çeçe sineği ısırığı ile bulaşıyor. Uyku hastalığı Sahra Altı Afrika'nın, belirli bӧlgelerinde devamlı olarak görülmektedir. İşte, Afrika tripanosomiyazı belirtileri ve hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Afrika'daki Sahra Çölü'nde yaşayan kan emici sineklerin ısırmasıyla bulaşan uyku hastalığının bir diğer adı Afrika Tripanosomiyazı'dır. Tedavi edilmediğince ölümcül olabilen bir enfeksiyon hastalığı olan uyku hastalığı Doğu ve Bati Afrika Uyku hastalığı olarak ikiye ayrılır.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalığın ilk belirtileri sineğin ısırdığı yerde 1-2 hafta içinde oluşan sert, ağrılı ve kırmızı renkte yaralardır. O bölgeye yakın lenf bezlerinde şişme görülür.
Hastalık ilerlediğinde kişide uykuya yatkınlık, felç, yürüyememe ve konuşmada bozukluk, bayılma, kişilik değişikliği gibi belirtiler görülür.
TANI NASIL KONULUR?
Hastalığın ilerlemesinin ӧnlenmesi iҫin tehlike altındaki nüfusuta taraması uygulaması gerekir. Hastalık nӧrolojik belirtiler bașlamadan erken teșhis edilirse tedavi daha kolaydır
ÇEÇE SİNEĞİ NEDİR?
Çeçe sineği ilk bakışta karasineğe benzeyen, küçük ama çok zararlı bir sinek . Uyku hastalığını bulaştırmasıyla bilinen bu kan emici sineğin, Glossina cinsini oluşturan yaklaşık 21 türü vardır. Türlerin çoğu Afrika’da, Sahra Çölü’nün güneyinde yaşar ve uyku hastalığını yapar.
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