Uyanış Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan’ı canlandıran Serdar Kılıç kimdir?

Türk motivasyon konuşmacısı, eğitmen ve doğa bilimci Serdar Kılıç, 1969 yılında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşında iken dedesi ile birlikte kurt izlerini takip etmeye başladı, hikayelerini dinledi, nerede ve nasıl yaşadıklarını öğrenmeye başladı. Kurtlar hakkında bir çok kitap ve makale okudu, belgesel ve filmler izledi. Spor kariyeri devam ederken hep bir ayağı doğadaydı, hayatının neredeyse üçte birini doğada geçirdi. Doğayı ve toprağı tanıdıkça onu daha da sevdi. Üzerine basmaya bile kıyamadığını söyler. 20'li yaşların sonunda "Wolftrack" şirketini kurdu, 2008 yılı sonuna kadar 8.000'in üzerinde orta ve üst düzey çalışana; liderlik, grup dinamikleri, iletişim ve motivasyon ağırlıklı eğitimler verdi. 2000 senesinde Türkiye'deki ilk 8-16 yaş çocuklar için 'Serüven ve Doğa Sporları Kampı'nı kurdu.



AKADEMİK VE SPORTİF EĞİTİMLER



ODTÜ Jeoloji Mühendisliği'nde eğitimine devam ederken Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne geçerek 1995 yılında mezun oldu.



Spor Organizasyonu ve Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.



Egzersiz Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi ve Sağlığı konularında eğitim ve sertifikalı eğitimlerini tamamladı.



1976-1979 Mukavemet kayağı "Cross Country" kayak eğitimi aldı ve hala ilgilenmekte.



1980-1989 Temel Hayatta Kalma Eğitimleri, Kampçılık ve İzcilik Faaliyetlerinde bulundu.



1990-1991 Temel Dağcılık Eğitimleri gördü ve o yıldan beri yurt içinde ve yurt dışında bir çok tırmanış gerçekleştirdi.

Bunlardan bazıları;



-Türkiye' de; Kaçkarlar (Rize-Artvin-Erzurum) birçok kez yaz-kış tırmanışı, Demirkazık, Kaldı, Alaca (Niğde), Medetsiz (Tarsus), Ilgaz (Kastamonu), Ağrı (D.Beyazıt), Erciyes (Kayseri), Sultandağı (Afyon), Dedegöl (Isparta) Işık Dağı (Çerkeş-Çankırı), Köroğlu (Bolu), Soğanlı dağları (Bayburt), Spil dağı (Manisa), Mercan Dağları (Erzincan-Tunceli)



-Yurt Dışında; Mt. Kinabalu (Borneo), Mt Cook (Southern Alps-New Zealand), Mt Tronador (Patagonia-Argentina), Mt Tubkal (Atlas Morocco), Elbruz (Georgia), Alpamayo (Peru, Tien Shan (Kırgızistan-Tacikistan), Fitz Roy (Patagonia Argentina), Denali (Alaska).



Akıntılı ve Durgun Su Kanosu, Rafting, Kayaking Eğitimi (Dalaman, Çoruh Nehirleri)



Navigasyon ve Orienteering Eğitimleri.



Dağ Bisikleti (MTB), Heli-Kayak, Kaya ve Buz Tırmanışı, Mukavement Binicilik, İz Takibi konularında eğitimli ve deneyimli.



Bröveli İlk Yardım ve Cankurtarma Eğitimi.



Altın Eğitmen Cankurtaran (Sualtı Sporları, Su Kayağı ve Paletli Su Sporları Federasyonu)



Arama ve Kurtarma Eğitimi

BAŞARILARI



*Doğa sporları, Doğada Arama Kurtarma ve Dağcılık eğitimlerini ve katıldığı sertifika programlarını üstün başarı ile tamamladı. Bunlardan en önemlisi, ilk defa bir Türk katılımcıya verilen, "First Special Response Group"tan aldığı sertifikadır (EK.1). Eğitimden 1 yıl sonra, üstelik eğitmen olarak bu gruba çağrıldı. Sonrasında 477 saatlik bir arama kurtarma eğitimi daha aldı.



*Türk Spor tarihinde İlk defa yeni bir spor branşında Türkiye'yi temsil eden kişi olarak Türk spor tarihine geçti.



Doğa Sporları adı altında Dünyanın en zorlu Serüven Yarışmaları;



(Dağcılık, Binicilik, tırmanma, rafting, dağ bisikleti, kano, buzul tırmanışı vb.)



Patagonya Arjantin 1999,



Borneo Malezya 2000,



Yeni Zelanda 2001,



Fas 2003,



Hırvatistan 2003



Camel Trophy '98; İsveç Ostersund'da, 20 Ülke sporcuları arasında fiziksel etaplar ve navigasyon şampiyonu oldu.



1994 senesinde Üniversitelerarası Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda +90 kiloda üçüncülük elde etti.



400m Sprint Koşu Türkiye 3.lüğü, Basketbol Üniversite şampiyonlukları, salon ergometre birincilikleri, kano ve rafting şampiyonlukları bulunmakta.

Kurum içi takım çalışması ve kurum sadakati amaçlı ve 5 yıldır geniş katılımla devam eden kurumsal basketbol ligi Business League'yi kurdu.

Gore-Tex Test ve ürün geliştirme maksatlı Güney Kutup dairesinde 21 gün -60 C de yaşadı.



Serdar Kılıç 2011 yılında "Modern Evliya Çelebi" Ödülünü aldı.



Serdar Kılıç 2012 yılında Esquire Dergisi tarafından düzenlenen anket sonucunda "Yılın En Güvenilir Erkeği" seçildi.



Serdar Kılıç 2012 yılında, Afyonkarahisar Gelişim Platformu Derneği tarafından düzenlenen, "Uluslararası Afyonkarahisar Buluşmaları" organizasyonun da Serdar Kılıç, "En Marka Yüz" ödülüne layık görüldü.



Gençlerin gelişimi ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgilenmekte. Bunlar; Turkcell ile birlikte gerçekleştirilen, Afyon ili İhsaniye ilçesi Yukarı Tandır köyünden 80 çocuğa (12-15 yaş) kampta özgüven eğitimi. NTV ile birlikte, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in de katılımıyla gerçekleştirilen, Van depreminden etkilenen çocukları doğaya yaklaştırmak ve psikolojik destek sağlamak adına düzenlenen eğitim.



Halen Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bekdemirler köyünde, doğada hayatta kalma ve özgüven eğitimi verilen campwolftrack devam etmektedir.