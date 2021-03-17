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Televizyon
Haber Giriş: 17.03.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm açıklaması: Yayınlanmayacak…

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Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm açıklaması: Yayınlanmayacak…

TRT 1'in Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde Coronavirus vakasına rastlandığı ortaya çıktı. TRT'den yapılan açıklamada, çekimlere ara verildiği duyuruldu. Sevilen dizinin yeni bölümü ertelendi. Tarihi dizinin yerine 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin yayınlanacağı belirtildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ekran macerasına ara vereceğini duyurdu.

TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde kovid-19 vakaları tespit edildiği, dizinin yerine ise TV'de ilk kez 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yayınlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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