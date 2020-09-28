Uyanış Büyük Selçuklu Turna karakterini canlandıran Sevda Ergindi kimdir kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu Turna karakterini canlandıran Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Okul tiyatrosunda yer alan Erginci, bir dönem piyano eğitimi almıştır. 3 yıl Flamenko yapmış olan Sevda Erginci'nin ilk dönemlerde hayali balerin olmak olsa da, sonrasında bu fikri değişmiş ve tiyatroya yönelmiştir. Yıldız Kenter'in öğrencisi olan genç oyuncu, bir süre sonra Ozan Güven tarafından keşfedilmiş ve Koyu Kırmızı dizisinde boy göstermiştir.

İlk sinema filmini ise Türkan Şoray'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Uzaklarda Arama filmi ile çeken Sevda Erginci, Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle kariyerine devam etmiş ve son olarak Yasak Elma dizisinde boy göstermeye başlamıştır.

Sevda Erginci 1,65 boyundadır.