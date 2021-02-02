Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Melikşah zehirlendi... İşte Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı
Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı internetten yayınlandı. Pazartesi akşamları diziseverler ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu'nun 1 Şubat tarihli son bölümüne, Melikşah'ın Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmesi damga vurdu. Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken'in kurduğu planlar dikkat çekti. Heyecanlı bölümün hemen ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm ve 20. yeni bölüm fragmanı.
Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Trt1 ekranlarında 19. bölümü ile 1 Şubat akşamı izleyenlerle buluşan dizinin son bölümünde Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın akıbeti merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Melikşah'ın Sencer'e Kınık Obası Beyliği'ni vereceğini söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu.
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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanından görüntüler;
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?
Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?
Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?
Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın yokluğunda Isfahan’da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?
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