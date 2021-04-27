Uyanış Büyük Selçuklu 29. son bölümde Nizamülmülk vuruldu... İşte Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde yaşananlar

Uyanış Büyük Selçuklu 29. son bölüm ekranlara geldi. TRT1'de 26 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde Melikşah'ın Şelemzar’ı Hasan Sabbah’ın elinden almaya çalışması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise Melikşah'ın Başula Hatun'la yaptığı duygusal konuşma damga vurdu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uyanış Büyük Selçuklu 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar’a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar’ın kapısını Melikşah’ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?

Sır açılmış; bu giz Selçuklu hanedanına ayan olmuştu! Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan’a gelmişti. Zira babası Kavurd’un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar’ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar’a hareket eden Melikşah’ın önünü Turanşah kesmişti! Turanşah, Nizamülmülk’ü Melikşah’ın önüne getirmiş ve Nizamülmülk’ü öldürmekle tehdit etmişti. Turanşah, Nizamülmülk’ü öldürmeyi başarabilecek midir? Melikşah’a açıkça meydan okuyan Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulabilecek midir?

Öte yandan Turanşah, Melikşah ile baş edebilmek için Tekiş ile ittifaka soyunacaktır. Turanşah ve Tekiş’in ittifakı nelere gebe olacaktır?

Tüm bu kötü gidişata rağmen Melikşah, Şelemzar’ı Hasan Sabbah’ın elinden almayı başarabilecek midir?

Zübeyde’nin başhatunluk makamından alınmaması üzerine haksızlığa uğradığını düşünen ve bunu Melikşah’a açık açık dile getirmekten çekinmeyen Terken, Zübeyde’ye karşı bir oyun kuracak mıdır? Başulu ile Sencer’in hanedanda yer almasının kendisine karşı bir tehlike barındırdığını düşünmesi onu nasıl davranmaya itecektir?

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