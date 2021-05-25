Uyanış Büyük Selçuklu 33. son bölümde Tacülmülk’ün ihaneti ortaya çıktı mı? İşte Uyanış Büyük Selçuklu son bölümün özeti

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm tek parça yayınlandı. Trt1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu'nun 33. bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Mitras’ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras’ı alt ederken, Melikşah Kanunnamesi ise son bölümde dikkat çeken gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise yeni sefer hazırlığının yapılması merak uyandırdı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zübeyde’nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk’ü kıstırmıştı. Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk’ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

Mitras’ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras’ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras’ın esir ettiği Ali’yi kurtarabilecek midir?

Öte yandan Hasan Sabbah’ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu’nun vaziyetini öğrenen Başulu’nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası’na yakın bir yerde otağını kuracaktır. Başulu’nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah’ı suçlayan Baturalp’ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer’in veliahtlık hususunda Başulu’nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah’ın veliaht olarak Berkyaruk’u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

Baturalp, Sencer’i veya Tapar’ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu’yu Kıpçak Diyarı’na götürecek midir?

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