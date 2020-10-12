Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve karakterleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları gündemde yer alıyor. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümleri ile her hafta pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah’a Buğra Gülsoy hayat veriyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve karakterleri
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Hatice Şendil, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun, Sevda Erginci gibi tanınan isimler bulunuyor. Dizde Sencer karakterine Ekin Koç, Nizamülmülk’e Mehmet Özgür hayat veriyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.
Buğra Gülsoy- MELİKŞAH
Ekin Koç- SENCER
Hatice Şendil- TERKEN HATUN
Mehmet Özgür- NİZAMÜLMÜLK
Sevda Erginci- TURNA HATUN
Leyla Lydia Tuğutlu - ELÇİN HATUN
Gürkan Uygun - HASAN SABBAH
Bülent Alkış- ÖMER HAYYAM
MELİKŞAH
Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!
SENCER
Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı. Atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı. Nizamülmülk’ün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali’nin yanında keskinleşmiş zekâsı ve Hemedani’nin sunduğu gönül pınarından içen kutlu melik. Devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman!
NİZAMÜLMÜLK
İsmiyle müsemma bir devlet adamı, Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan’ın veziri, Sultan Melikşah’ın Hace’si ve Sencer’i yetiştiren tecrübe abidesi. Selçuklu’nun sırlarına vakıf bir siyaset kurdu.
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