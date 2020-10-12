Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve karakterleri

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, Hatice Şendil, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun, Sevda Erginci gibi tanınan isimler bulunuyor. Dizde Sencer karakterine Ekin Koç, Nizamülmülk’e Mehmet Özgür hayat veriyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe bulunuyor.

Buğra Gülsoy- MELİKŞAH

Ekin Koç- SENCER

Hatice Şendil- TERKEN HATUN

Mehmet Özgür- NİZAMÜLMÜLK

Sevda Erginci- TURNA HATUN

Leyla Lydia Tuğutlu - ELÇİN HATUN

Gürkan Uygun - HASAN SABBAH

Bülent Alkış- ÖMER HAYYAM

MELİKŞAH

Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!

SENCER

Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı. Atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı. Nizamülmülk’ün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali’nin yanında keskinleşmiş zekâsı ve Hemedani’nin sunduğu gönül pınarından içen kutlu melik. Devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman!

NİZAMÜLMÜLK

İsmiyle müsemma bir devlet adamı, Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan’ın veziri, Sultan Melikşah’ın Hace’si ve Sencer’i yetiştiren tecrübe abidesi. Selçuklu’nun sırlarına vakıf bir siyaset kurdu.