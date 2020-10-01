Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve karakterleri

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve karakterleri araştırılıyor. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür gibi ünlü isimler bulunuyor. Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fatımileri’nde işleneyeceği dizide Sultan Melikşah ve Ahmed Sencer döneminin hikayesi ekrana geliyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları arasında Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Buğra Gülsoy- MELİKŞAH

Devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanı… Âleme nizam verme uğruna geçen mücadeleli ömrün kahramanı. Adaleti ile mazlumların ümidi, celali ile zalimlerin korkulu rüyası. Bâtınilerin devletini ve kendini ortadan kaldırmak için amansız mücadele verdikleri tarihi şahsiyet. Bizans’ın korkudan titrediği hükümdar; Sultan Melikşah!

Ekin Koç- SENCER

Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanı. Atalarının cesaretinden doğmuş bir Selçuklu kartalı. Nizamülmülk’ün elinde çelikleşmiş karakteri, Gazali’nin yanında keskinleşmiş zekâsı ve Hemedani’nin sunduğu gönül pınarından içen kutlu melik. Devletin kaderini omuzlarında taşıyan sağlam irade, tarihin seyrini değiştiren efsanevi kahraman!

Hatice Şendil- TERKEN HATUN

Melikşah’a olan dillere destan aşkı, hırslarının esiri olmasının önüne geçemeyen bir hanım Sultan. Devleti yönetme arzusu içinde geçen mücadeleli saray günlerinin tehlikeli kadını.

Mehmet Özgür- NİZAMÜLMÜLK

İsmiyle müsemma bir devlet adamı, Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan’ın veziri, Sultan Melikşah’ın Hace’si ve Sencer’i yetiştiren tecrübe abidesi. Selçuklu’nun sırlarına vakıf bir siyaset kurdu.

Sevda Erginci- TURNA HATUN

Güzelliği dillere destan, şifacılığı ile bedenleri, güzel huyu ile gönülleri mest eden Türkmen kızı. Sencer’in hayatının aşkı.

Leyla Lydia Tuğutlu - ELÇİN HATUN

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın asil kızı Elçin, Selçuklu sarayını karıştıracak zekaya ve cesarete sahip güzelliği ile başları döndüren savaşçı asil Türkmen kızı.

Gürkan Uygun - HASAN SABBAH

O, dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri. İkna gücü ile kaleleri teslim alan, fedaileri ile sokaklara korku salan Selçukluyu yıkmaya azmetmiş bir terörist. Kurduğu istihbarat ağı ile en hususi bilgilere ulaşan, insanların zaaflarından faydalanarak gücü elde eden bir lider. Binlerce masumun kanını elinde tutan azılı katillerin azmettiricisi; Hasan Sabbah.

Bülent Alkış- ÖMER HAYYAM

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…