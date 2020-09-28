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Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu çekim yerleri

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Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu çekim yerleri
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Uyanış Selçuklu dizisinin nerede çekildiği araştırılan konular arasında bulunuyor. Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek olan dizi bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi için özel olarak hazırlanan kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

 Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri dizi ile ilgili bilgileri araştırıyorlar. Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Mehmet Özgür, Sevda Erginci gibi isimlerin bulunduğu dizinin ilk bölümü bu akşam ekrana gelecek. Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak olan çekimler ile bütünlük kazanacak. Bu iller, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli olacak.

Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor Uyanış Büyük Selçuklu çekim yerleri

Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.

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