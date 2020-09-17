Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Kadrosunda Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun, Ekin Koç gibi isimler yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekildiği yer de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak olan çekimler ile bütünlük kazanacak. Bu iller, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli olacak. Dizinin ilk bölümü 28 Eylül tarihinde ekranlarda olacak. Dizinin kadrosunda şu isimler yer alacak;