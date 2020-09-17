Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekildiği ile merak uyandırmaya başladı. Dizinin nerede çekildiği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Büyük Selçuklu Devleti'ni anlatacak olan Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? İşte, o detaylar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Kadrosunda Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun, Ekin Koç gibi isimler yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekildiği yer de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Uyanış Büyük Selçuklu, birden fazla ilde yapılacak olan çekimler ile bütünlük kazanacak. Bu iller, Sakarya, İstanbul ve Kocaeli olacak. Dizinin ilk bölümü 28 Eylül tarihinde ekranlarda olacak. Dizinin kadrosunda şu isimler yer alacak;
- Sultan Melikşah rolünde: Buğra Gülsoy,
- Terken Hatun rolünde: Hatice Şendil,
- Ahmed Sencer rolünde: Ekin Koç
- Arslantaş rolünde: İlker Kızmaz,
- Hasan Sabbah rolünde: Gürkan Uygun,
- İmam Gazali rolünde: Cemal Toktaş,
- Elçin rolünde: Leyla Lydia Tuğutlu,
- Tuna rolünde: Sevda Erginci,
- Andreas rolünde: Osman Sonant,
- Nizâmülmülk rolünde: Mehmet Özgür.
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