Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor ve oyuncu kadrosu içerisinde kimler var?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başlangıç tarihi ve ilk fragman duyurusunu yapan TRT, diziyi "Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü" ifadeleriyle tanıttı. Büşra Gülsoy, Gürkan Uygun, Ekin Koç gibi isimlerin boy göstereceği dizide, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu anlatılacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor ve Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, Ilker Kizmaz , Cemal Toktas, Osman Sonant, Gürkan Uygun, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.





Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, 28 Eylül 2020 tarihinde ekranlarda olacak.