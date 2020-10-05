“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi, dünya çapındaki bütün format ve programların yer aldığı, yayıncılık sektörünün uluslararası alanda tanınan şirketlerinden “The Wit”in, Daily Hits bölümünde listeye giren tek Türk dizi oldu. Aralarında ABD’nin önemli kanallarındaki yeni yapımlarında yer aldığı 21 programlık listede yer alan “Uyanış: Büyük Selçuklu”, şimdiden dünya çapında da ses getirmeye başladı.

Ciddiyetiyle bilinen, uluslararası düzeydeki üyelerine yeni format, yapım ve programlar hakkında raporlar sunan “The Wit” platformunun yönetim kadrosu da dikkat çekiyor. Platformun yöneticileri arasında Virginia Mouseler, Bertrand Villegas, Caroline Servy ve Olivier Levet yer alıyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU’NUN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM TRT 1’DE

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan ve büyük ses getiren dizi, ilk bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşirken, sosyal medya platformu Twitter’da en çok konuşulanlar listesi Trend Topic’te saatlerce gündemde kaldı.

Yapımcılığını Emre Konuk’un üstlendiği, Sedat İnci’nin yönettiği, Serdar Özönalan ile Emre Konuk’un senaristliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan “Uyanış: Büyük Selçuklu” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak

İkinci Bölüm Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=Af2thNU4nmk