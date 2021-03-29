Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Tarihi dizi bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

NEDEN ERTELENDİ?

Uyanış Büyük Selçuklu geçtiğimiz hafta TRT 1 yayın akışında yer almamıştı. TRT tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Uyanış: Büyük Selçuklu 26.Bölüm Özet



Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah’ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?



Öte yandan Sabbah, Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?



Kınık Obası’nda Efruz’u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah’ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası’ndan kaçmayı başarabilecek midir?



Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah’ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?



Diğer taraftan Selçuklu’nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu’nun İslam Âlemi’nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah’tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah’ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam’ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam’ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida’nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah’a ulaşmayı başarabilecek midir?

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