Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Başulu Hatun'u canlandıran Pınar Töre'nin hayatı

Pınar Töre'nin hayatı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle beraber gündeme geldi. Melikşah'ın eşi ve Sultan Sencer'in annesi Başulu Hatun dizide öyküye farklılık katıyor. Pınar Töre performansı ise dizide izleyenlerden tam not almaya devam ediyor. Uzun Hikaye’de Bakkal Esra karakterini canlandıran Pınar Töre Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde rol aldı.

PINAR TÖRE KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, çevirmen. 6 Kasım 1979, Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Oyunculuk Bölümü mezunudur.Pınar Töre, tiyatro oyunculuğu yanı sıra şimdiye dek dizi ve filmde rol aldı. Son oynadığı dizilerden Uzun Hikaye’de Bakkal Esra karakterini canlandırdı.

Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde rol aldı. Dış Dönümü, Sopernoa, Festen, Malafa ve Vur Yağmala Yeniden isimli tiyatro çalışmalarında yer aldı.

BAŞULU HATUN KİMDİR?

Uyanış Büyük Selçuk dizisinde yer alan Başulu Hatun ile ilgili tarihi bir bilgi bulunmuyor.