Uyanış Büyük Selçuklu 6. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Uyanış Büyük Selçuklu 2 Kasım tarihinde 6. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde Batınilerin hain planı çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak isteyen Elçin'in yaptıkları izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm tam ve kesintisiz izleme linki ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 6. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali’yi öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna’ya ulaşmayı denemiştir.

Turna, Sencer’in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk’ün eline geçecek midir?

Kendisine verilen suikast emrini yerine getirmek zorunda kalan Sencer, elindeki tatar yayını medreseden Nizamülmülk’le birlikte ayrılmakta olan Gazali’nin tam kalbine nişanlar ve tetiği çeker. Kalbine ok saplanan Gazali ölecek midir?

Ebulkasım’ın Anadolu’da birliği sağlayabilmek için, aralarında uzlaşmaz bir düşmanlık bulunan Elçin ile evlilik isteğini Melikşah kabul edecek midir?

Öte yandan Melikşah’ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak isteyen Elçin, amacına ulaşmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Sencer, Gazali’yi kalbinden vurarak üzerindeki casusluk şüphesinin kalkmasını sağlamıştır. Bu sayede Başdai İbn-i Attaş’la görüşecek olan Sencer, onun kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek ve onların ele geçirmesini sağladığı kutsal emanetleri geri getirip Melikşah’a verdiği sözü tutabilecek midir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.