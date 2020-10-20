Uyanış Büyük Selçuklu 4. son bölüm tek parça izle - Uyanış Büyük Selçuklu 5. yeni bölüm fragmanı yayında!

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 19 Ekim tarihinde 4. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. Melikşah’ın vurulması son bölümde dikkat çekerken, Terken'in akıbeti merak konusu oldu. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm ve 5. yeni bölüm fragmanından görüntüler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 4. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüstem ve Arslantaş’ı kurtarmak için Şelemzar Emiri İlteber’in köşküne gizlice sızan Sencer, İlteber’in kızı Turna’ya yakalanmıştır. Turna, Sencer’e duyduğu sevgiyi hiçe sayıp, onu İlteber’in adamlarına teslim edecek midir? Bu olay ikisi arasında filizlenen sevgiyi etkileyecek midir?

Sencer, önüne çıkan zorlu badireleri atlatıp Rüstem ve Arslantaş’ı İlteber’in elinden kurtarabilecek midir? Bu sayede Batınilerin güvenini kazanıp Anadolu Türkmenleri’yle Melikşah arasında çıkması muhtemel savaşı önleyebilecek delilleri ele geçirebilecek midir?

Uzun aramaları neticesinde Sencer’in kim olduğunu öğrenmeyi başaran Yorgos, Sencer’i bulamayınca gecenin bir vakti Başulu’nun çadırına gizlice girmişti. Yoksa intikamını almaya çadırda yalnız başına uyumakta olan Başulu’yu öldürerek mi başlayacaktır?

Kalemi kılıca yoldaş eyleyen Nizamülmülk’ün İsfahan’a getirdiği Büyük İslam Âlimi Gazali, Batınilere karşı nasıl bir faaliyete girişecektir?

Casus olduğundan şüphelendiği iki kişinin peşinden yolladığı adamların öldüğünü öğrenip çılgına dönen Andreas, askerlerinin intikamını nasıl alacaktır? Casus olduklarını bildiği iki adamın aslında Melikşah ve Kamaç olduğunu öğrenecek midir?

Eline geçirdiği, Elçin’in ihanetinin bir vesikası sayılacak olan vasiyeti Sultan Melikşah’a ulaştırmak ve onu Elçin hususunda uyarmak isteyen Terken, avlak yolunda ölümcül bir kaza geçirip, hamile haliyle kanlar içinde kalmıştı. Terken ve karnındaki bebeğin akıbeti ne olacaktır?

Avlakta Sultan Melikşah ve Tapar ile Anadolu emirliği üzerine tartışan ve Melikşah’ın öfkesini üzerine çeken Elçin’in fırlattığı ok Melikşah’ı öldürecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin son bölümü sonrası 5. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu 5. yeni bölüm fragmanından görüntüler;